Alba Berlin hat erneut Nerven gezeigt und auch seinen zweiten Matchball im Playoff-Halbfinale der Basketball -Bundesliga nicht genutzt. Der Hauptrundenzweite verlor bei Pokalsieger Bamberg Baskets deutlich mit 67:81 (36:36) und kassierte durch die zweite Auswärtsniederlage nacheinander den 2:2-Ausgleich in der Best-of-five-Serie. An diesem Dienstag (20.30Uhr) kommt es zum Showdown in Berlin, nachdem beide Teams ihre bisherigen Heimspiele gewinnen konnten.

Nur 46 Stunden nach dem kräftezehrenden Comeback in der Serie zeigte Bamberg nach einer umkämpften ersten Halbzeit auch im vierten Halbfinale die besseren Nerven. Bei der abermals starken Teamleistung der Gastgeber, die Berlin im Februar im Pokalfinale bezwungen hatten, stach der US-Amerikaner Austin Crowley mit 17 Punkten heraus. Bei Alba waren 18 Punkte von Topscorer Michael Rataj nicht genug. Auf dem Weg zur ersten möglichen Meisterschaft seit 2022 kann für Alba allerdings das eigene Publikum am Dienstag zum Trumpf werden. Serienmeister Bayern München steht nach einem souveränen 3:0-Erfolg gegen die Telekom Baskets Bonn bereits als erster Finalist fest.