Bei den Bamberger Basketballern ist die nächste weitreichende Entscheidung getroffen: Wie der Traditionsklub mitteilt, wird der Name von Brose Bamberg in Baskets Bamberg geändert, was angesichts der kolportierten Namen nun doch etwas überraschend kommt. Dem Vernehmen nach gab es Überlegungen, den Namen etwas peppiger zu gestalten, was in Anlehnung an die Geschichte der Stadt etwa auf Riders (der Bamberger Reiter) oder Brewers (Bamberg als Stadt der Brauer) hätte hinauslaufen können.

Nun aber hat sich der ehemalige Aufsichtsratschef Michael Stoschek (der Aufsichtsrat wurde aufgelöst), dessen Unternehmensgruppe sämtliche Anteile an die Schraner-Group veräußert und auch das Namensrecht freigegeben hatte, mit der sehr moderaten Änderung durchgesetzt - was ihm ein Passus im neuen Gesellschafter-Vertrag ermöglichte. Der nämlich besagt, dass der Hauptsponsor, als welcher Brose der Basketball GmbH erhalten bleibt, den Namen bestimmen darf, solange sich kein neuer Namenssponsor findet. "Da es bereits genug Veränderungen im Klub gab, müssen Name und Logo Kontinuität aufweisen", wird Stoschek auf der Baskets-Homepage zitiert. Das Logo mit dem markanten Ball im Zentrum ist ebenfalls weitgehend gleich geblieben.

Auch weitere personelle Veränderung gab der Klub bekannt: Nach den Weggängen von Kapitän Christian Sengfelder und Spencer Reaves, beides wohl aus Kostengründen, werden Center Filip Stanic, 25 (aus Würzburg), und US-Aufbauspieler Malik Johnson, 26 (vom Schweizer Erstligisten Vevey Rivera), den Kader verstärken.