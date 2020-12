Von Ralf Tögel, München

Die Basketballer des FC Bayern München sind zweifellos das Team, das in diesem Corona-Jahr die größte Dichte an Pflichtterminen zu absolvieren hat. Zuletzt hetzten die Münchner quer über den Kontinent, um in Euroleague und Bundesliga dreimal in fünf Tagen anzutreten. Dass der Klub für die Nachwuchsabteilung zwecks Gewöhnung ein ähnlich straffes Programm organisiert, ist ein Gerücht, dennoch hatte das Farmteam, das Trainer Andreas Wagner angesichts des Altersdurchschnitts von knapp über 18 Jahren gerne mal als Kindermannschaft bezeichnet, drei Spiele in acht Tagen zu absolvieren. Das jüngste am vergangenen Samstag bei den Gießen 46ers Rackelos, dem Farmteam des gleichnamigen Erstligisten. Und da zollten die Talente der hohen Belastung Tribut und verloren 72:79 (39:47). Nun hatten die jungen Bayern eine ganze Woche Zeit, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Nur bedingt ein Vorteil, denn der vorgesehene Gast ist unabkömmlich: Die Arvato College Wizards aus Karlsruhe befinden sich wegen eines positiven Corona-Befunds in Quarantäne. Da bot es sich an, das Spiel gegen die Orange Academy Ulm vorzuziehen. Zum einen ist der Kontakt nach Ulm nicht zuletzt dank dessen Trainer Anton Gavel, jahrelang Kapitän der Bayern-Profis, ein guter. Außerdem gingen die Gäste ebenfalls ihres eingeplanten Gegners verlustig, denn die Dresden Titans sind ebenfalls in Quarantäne. Somit können sich die Münchner am Samstag (16 Uhr, Audi Dome) vorzeitig für die 70:72-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.

Detailansicht öffnen Die Reihen der Oberhachinger Tropics lichten sich: Peter Zeis (Zweiter von links) und Moritz Wohlers (rechts) fallen aus, Joris Ortega, Janosch Kögler und Torsten Walter (v. l.) hoffen auf baldige Verstärkung. (Foto: CLAUS SCHUNK/Claus Schunk)

Die Oberhaching Tropics hatten es bereits am vergangenen Wochenende mit dem Ulmer Farmteam zu tun, unterlagen indes trotz einer kämpferisch starken und phasenweise auch spielerisch überzeugenden Leistung mit 76:84 (31:44) Punkten. Trainer Mario Matic hat zusehends mit dem fordernden Programm zu kämpfen, zumal sein Kader verletzungsbedingt dezimiert ist. In der Anfangsphase bot Oberhaching dem Primus noch Paroli, mit 19:19 ging es ins zweite Viertel. Als aber der starke Peter Zeis wegen muskulärer Probleme nur noch sporadisch eingesetzt werden konnte und im dritten Viertel endgültig passen musste, war das gegen starke und gut aufgestellte Ulmer nicht mehr zu kompensieren. Zwar kämpften sich die Tropics mit großer Moral fünf Minuten vor dem Ende nochmals heran (67:73), als dann aber auch noch Moritz Wohlers verletzt vom Court musste, gingen die Kräfte der Münchner endgültig zur Neige. Der Tabellenführer enteilte und gewann sicher.

Peter Zeis hat einen Muskelfaserriss, Kapitän Moritz Wohlers wird am Ellenbogen operiert. Derzeit prüft Trainer Mario Matic die Möglichkeit einer Nachverpflichtung

An diesem Wochenende nun hätten die Tropics bei den Basketball Löwen Erfurt antreten müssen, die aber - man ahnt es - in Quarantäne sind. Matic hat ein bisschen Zeit gewonnen, die Probleme bleiben aber: Zeis hat einen Muskelfaserriss und fällt vorerst aus. Schlimmer ist es bei Kapitän Wohlers, der sich bereits seit Wochen mit Schmerzen im Ellbogen quält und nun operiert werden muss. "Er wird uns mindestens bis Ende Februar fehlen", sagt Matic. Weil in Bernhard Benke, der nach seiner Knieverletzung im Aufbautraining ist, ein weiterer Leader fehlt, prüft Matic im Moment die Möglichkeit einer Nachverpflichtung. Erste Gespräche habe es bereits gegeben.