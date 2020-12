Die beiden bayerischen Teams in der Basketball-Bundesliga der Frauen haben ihre Spiele am Wochenende gewonnen. Der TSV Wasserburg siegte 80:68 (49:48). "Göttingen in der gesamten zweiten Halbzeit bei 20 Punkten zu halten, ist sehr gut", sagte TSV-Trainerin Sidney Parsons. "Auf der anderen Seite haben sie dafür in der ersten Halbzeit 48 erzielt - das ist viel zu viel. Uns ist es wieder nicht gelungen, von Anfang an voll da zu sein." Beste Wasserburger Werferinnen waren Leonie Fiebich (19 Punkte), Laura Hebecker und Maggie Mulligan (beide 16). Die Angels Nördlingen siegten am Sonntag in einer zerfahrenen Partie gegen die Saarlouis Royals 66:60 (35:25). Anneke Schlüter wurde mit 21 Punkten erneut zur Topscorerin.