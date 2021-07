Von Sebastian Winter

Die Geschichte mit der Pizza haben sie in den vergangenen Tagen natürlich genüsslich ausgeschlachtet, die Verantwortlichen der FC-Bayern-Basketballer. Auch wenn Namenswitze Gefahr laufen, nicht besonders geistreich zu sein. Aber dieser hier hatte eben auch einen doppelten Boden. Die Geschichte geht jedenfalls ungefähr so: Bayern-Trainer Andrea Trinchieri und Sportdirektor Daniele Baiesi haben zu ihren Bamberger Zeiten einen Spieler namens Andreas Obst ausgebildet. Das Problem für die beiden Italiener war, dass Obst eine gewisse Vorliebe für Pizza mit Ananas hatte, was in ihren Augen ein grobes Vergehen ist.

Jedenfalls ließ sich mit dieser Ausgangslage dann glänzend kokettieren, schon vor einer Woche, als die Bayern ihre Sommer-Pressekonferenz gaben und sie mit Gerüchten konfrontiert wurden, dass Obst, inzwischen 25, deutscher Nationalspieler und eine wichtige Figur der gerade erfolgreich beendeten Olympiaqualifikation, künftig für München spielen wird. Baiesi sagte also, "er belegt die Pizza mit Ananas, also wird er nie für uns spielen". Und Trinchieri verfügte, "sein Name ist Obst. Obst auf der Pizza, da haben wir ein Problem".

Das Problem hat sich inzwischen fast in Luft aufgelöst. Denn an diesem Mittwoch stellte der FC Bayern seinen neuen Shooting Guard, 1,91 Meter groß, 81 Kilogramm schwer, im Audi Dome vor. Den Transfer hatte der Klub bereits am Dienstag verkündet. Obst hat in München einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterschrieben, zum Wochenstart absolvierte er den Medizincheck beim deutschen Pokalsieger - Vereinspräsident Herbert Hainer begrüßte ihn persönlich. Und Baiesi sagte zu Beginn von Obsts Vorstellung: "Ganz wichtig für Italiener: Er hat geschworen, dass er nie mehr Pizza mit Ananas gegessen hat, seitdem er Andrea getroffen hat! Also ist es klar, dass wir ihm eine Chance geben."

Er sei "das wohl begehrteste Zielobjekt auf dem deutschen Transfermarkt" gewesen, jubeln sie beim FC Bayern

Damit war die Geschichte mit Obst und der Pizza endlich auserzählt, was den Raum öffnete für wesentlich wichtigere Fragen. Was beispielsweise Trinchieri von Obst erwartet in der kommenden Saison - und umgekehrt. Immerhin galt der Distanzspezialist für den FC Bayern "als wohl begehrtestes Zielobjekt auf dem deutschen Transfermarkt dieses Sommers", in der BBL hatte er nach seiner Ausbildungszeit in Bamberg (und bei dessen Farmteams) in Gießen, Gotha und zuletzt für Ulm gespielt. 2018 zog es ihn für eine Spielzeit zum spanischen Erstligisten Obradoiro. Aber erst in seinen zwei Jahren in Ulm reifte er zum Führungsspieler, vergangene Saison war er mit 13,6 Punkten pro Spiel zweitbester Korbschütze seines Teams. Klar erzeugt so einer Interesse auch beim FC Bayern, bei dem er nun in der Euroleague debütiert. "Ich kenne Obst sehr gut, er hatte eine tolle Saison", sagte sein alter und neuer Trainer Trinchieri vergangene Woche, als die Gerüchte um seinen Wechsel nach München thematisiert wurden: "Er ist der Prototyp eines Spielers, der seine Komfortzone bekämpft."

Obst kam am Mittwoch wohl auch deshalb etwas erschöpft zur Pressekonferenz, seine Komfortzone hat er in den zurückliegenden harten Wochen ja gleich mehrmals verlassen. Bei der Olympiaqualifikation, aber auch bei den vielen Fragen nach Joshiko Saibou, jenem Aufbauspieler im Nationalteam, der von seinem Klub Telekom Baskets Bonn voriges Jahr entlassen worden war, nachdem er auf Demonstrationen als Corona-Leugner in Erscheinung getreten war. Saibou spielte trotzdem bei der Olympiaqualifikation mit, was harsche Kritik am Deutschen Basketball-Bund nach sich zog. "Klar hätte man das Thema besser angehen können und müssen", sagte Obst nun dazu, "man muss immer Sachen aufarbeiten. Aber ich bin das Thema gerade auch ein bisschen leid."

Trinchieri will den Kader breiter aufstellen, auch wegen der Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Euroleague

Obst möchte sich viel lieber freuen, auf das, was da noch kommt. "Wir sind für Olympia qualifiziert, ich habe beim FC Bayern unterschrieben, ich bin sehr glücklich." Er möchte Energie ins Spiel des FC Bayern bringen, seine Stärke von der Dreierlinie zeigen. Und auch die Abwehrarbeit, die er nicht immer geliebt hat, die für Trinchieri aber der Schlüssel ist, weiter verbessern. "Ich kenne Andrea seit vielen Jahren, er ist sehr fordernd, kann sehr impulsiv sein. Er strebt nach einer gewissen Perfektion, auch wenn er weiß, dass er sie nicht bekommen wird", sagt Obst: "Und ich möchte zeigen, dass ich ein erwachsener Spieler geworden bin."

Für Trinchieri ist jeder neue Spieler vom Format eines Andreas Obst eine gute Nachricht, er möchte den Kader breiter aufstellen, auch wegen der Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Euroleague. "Wir sind letztes Jahr mit 14 Spielern und zwei Youngsters gestartet, und am Ende hatten wir keine Spieler mehr", sagte der Bayern-Trainer.

Obst fährt nun erst einmal in seine Heimat, nach Halle an der Saale, um vor dem Abflug nach Tokio noch ein paar Tage mit seiner Familie zu verbringen. Und sich vielleicht zu überlegen, mit welcher Pizza er seinen Trainer und Sportdirektor künftig ärgern kann. Birne und Gorgonzola? Es wäre keine schlechte Wahl für einen, dessen Instagram-Account fruit_96 heißt.