Nach dem erfolgreichen Rückrundenstart haben Alba Berlin und Bayern München am Donnerstagabend in der Euroleague Rückschläge erlitten. Der deutsche Meister Alba unterlag dem spanischen Rekordchampion Real Madrid trotz einer guten Vorstellung 77:84 (35:46), die Bayern verloren beim türkischen Meister Fenerbahce Istanbul wegen eines schwachen dritten Viertels mit 71:79 (39:46). Die Berliner, 48 Stunden zuvor Sieger gegen Armani Mailand aus Italien (83:63), machten es gegen den Favoriten nach schwachem Start (15:34/14. Minute) wieder spannend. 67:71 hieß es gut sieben Minuten vor dem Ende, doch Real brachte den Sieg letztlich souverän nach Hause. Die Münchner hatten am Dienstag das spanische Topteam Baskonia Vitoria klar geschlagen (92:79). Doppelspieltage seien "wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt", sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri augenzwinkernd vor dem Spiel und zitierte Forrest Gump aus dem gleichnamigen Hollywood-Film. Der Italiener sah zunächst ein offenes Duell, kein Team konnte sich bis zur Pause absetzen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Titelkandidat Fenerbahce zog im dritten Viertel (21:10) davon, zwischenzeitlich lagen die Bayern mit 23 Punkten zurück. München um seinen Topscorer Augustine Rubit (21 Punkte) kämpfte sich wieder heran (71:75/40.), bekam aber keine Siegchance mehr.