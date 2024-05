Alba Berlin ist erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Die Berliner gewannen am Freitagabend die erste Viertelfinalpartie daheim vor 7071 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn deutlich mit 94:68 (41:31). Damit führt Alba in der Best-of-Five-Serie mit 1:0. Die nächste Partie findet am Sonntag ebenfalls in der Hauptstadt statt. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 18 und Johannes Thiemann mit 12 Punkten. Bei den Gastgebern kehrte Louis Olinde nach Verletzungspause zurück, dafür fehlte der zuletzt so formstarke Justin Bean. Er war im Training umgeknickt.