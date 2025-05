Alba Berlin stellt sich nach dem Viertelfinal-Aus in den Play-offs der Basketball-Bundesliga für die neue Saison auf. Vom Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg kommt der deutsche Center Norris Agbakoko, 25, in die Hauptstadt. Der 2,17 Meter große Spätstarter, der erst mit 17 Jahren zum Basketball kam, unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/2028. „Wir hätten Norris gerne schon früher verpflichtet und freuen uns deshalb umso mehr, dass es endlich geklappt hat“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: „Seine Entwicklung in den letzten Jahren ist beeindruckend, wir möchten ihn bei Alba dabei unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.“ Agbakoko erzielte in der vergangenen Hauptrunde im Durchschnitt 11,2 Punkte für Oldenburg.