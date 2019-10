Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sein viertes Euroleague-Spiel in Serie verloren. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner daheim vor 9351 Zuschauern gegen Armani Exchange Mailand mit 78:81 (33:26). Von fünf Partien in der Königsklasse konnte Berlin bisher nur eines gewinnen. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 20 und Rokas Giedraitis mit 18 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste auf Flügelspieler Marcus Eriksson wegen muskulären Problemen verzichten, dafür konnte Spielmacher Martin Hermannsson wieder mitwirken. Alba kam zunächst aber gar nicht ins Spiel, lag schnell 0:7 hinten. Danach fanden die Gastgeber aber besser ihren Rhythmus. Nach gut fünfeinhalb Minuten brachte Rokas Giedraitis sein Team erstmalig in Führung (12:11).

Diese Führung konnte Alba bis zur Pause halten. Dank einer sehr starken Defensive ließ Berlin nur wenige Punkte zu. Die Berliner konnten viele Defensivrebounds einsammeln und verhinderten so für Mailand zweite Wurfchancen. Allerdings entwickelte sich nun eine sehr zähe Partie, weil beide Seiten reihenweise offene Würfe vergaben. Trotzdem konnte Alba den Vorsprung bis zur Pause leicht ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel trafen beide Teams besser. Alba konnte sich auf neun Punkte absetzen (35:26), aber anschließend waren es die Mailänder, die im Rhythmus waren. Gegen Ende des dritten Viertels gingen die Gäste wieder in Führung. Alba kämpfte, kam zu Beginn des Schlussabschnittes wieder auf einen Zähler heran (56:57), doch die Italiener spielten am Ende ihre ganze Routine aus. Der erfolgreiche Drei-Punkt-Wurf von Hermannsson in den Schlusssekunden zum 78:79 kam zu spät.