Alba Berlin ist frühzeitig im Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gescheitert. Die Berliner verloren am Samstagabend vor 6000 Zuschauen in Ulm auch die dritte Partie der Serie klar mit 84:93 (45:43). Die Best-of-Five-Serie ging damit für die Berliner glatt mit 0:3 verloren. Zuletzt war die Saison für Alba vor zwei Jahren schon so früh beendet – damals auch gegen Ulm. Es war das Ende einer verkorksten Saison. Eine Trainerentlassung, viele Verletzungen und viele Niederlagen in der Euroleague ließen Alba auch in der BBL nie richtig in Tritt kommen.