Deutsche Basketball-Liga:Ulms Center Williams wechselt zu Alba

Center Trevion Williams wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von Ratiopharm Ulm zu Alba Berlin. Das teilten beide Vereine am Donnerstag mit. Der 23 Jahre alte US-Amerikaner hat in Berlin einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. „Trevion besitzt als Spieler viele Eigenschaften, die perfekt zu uns passen. Er ist ein ausgezeichneter Passgeber und als Center sehr vielseitig in seiner Spielweise“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. „Mit seinem Talent hat er großes Potenzial als Topspieler, deshalb freuen wir uns sehr über seine Verpflichtung.“