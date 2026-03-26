Es könnte der notwendige Impuls für ein lange gehegtes Vorhaben von Alba Berlin sein: Wenn die nordamerikanische Profiliga NBA tatsächlich den geplanten Europa-Ableger in die Tat umsetzt, will der Berliner Traditionsklub die daraus erhofften finanziellen Möglichkeiten als Anschub für den Bau einer neuen Halle nutzen. Noch allerdings steht der Konjunktiv über diesen Vorhaben, denn bisher hat die NBA außer Bekundungen und Absichtserklärungen neben einem sich mehrmals geänderten Zeitplan zum Start der NBA Europe wenig Belastbares geäußert.

Im Januar hatte NBA-Commissioner Adam Silver die große Aufmerksamkeit beim Berlin-Gastspiel mit der Partie der Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies genutzt, um Werbung für das kontinentale Projekt zu machen. Selbiges sieht den Start der neuen Liga im September 2027 vor – und zwar mit prominenten Standorten wie London, Paris, Madrid, Barcelona, Mailand, Rom, Athen, Istanbul, München und Berlin.

NBA-Expansion und Euroleague : USA vs. Europa, jetzt auch im Basketball Die US-Profiliga will auf den Alten Kontinent. Aber wer soll mitspielen? Und was wird dann aus der Euroleague? Jüngste Antworten von NBA-Boss Adam Silver weisen auf einen Kulturkampf hin. SZ Plus Von Jonas Beckenkamp ...

Kleiner Pferdefuß: Die meisten dieser Städte haben traditionsreiche Profiklubs, die seit Jahrzehnten in der privatwirtschaftlich organisierten Euroleague verdingt sind. Diese wiederum zeigt wenig Interesse an einer konkurrierenden Spielklasse und hat eine von der NBA angedeutete Kooperation bereits mit deutlichen Stellungnahmen abgelehnt. Zur Finanzierung des Ganzen wurden von Silver bisher nur vage ein Konsortium von US-amerikanischen Banken sowie potenzielle Geldgeber aus dem arabischen Raum ins Spiel gebracht. Zudem sollen die umworbenen Klubs eigene Investoren suchen. Details wollte er auch auf Nachfrage keine preisgeben.

Wie weit die Planungen hinter den Kulissen gediehen sind, ist folglich nach wie vor offen. Für Alba Berlin wäre es gleichwohl die willkommene Gelegenheit, das lange schwelende Problem einer eigenen großen Halle zu lösen. Bisher spielen die Basketballer in der Uber Arena am Ostbahnhof, die der Anschutz Entertainment Group gehört. Hohe Mietkosten, Terminprobleme und teilweise geringe Auslastung belasten den Verein seit geraumer Zeit. Die Euroleague hat man vergangene Saison verlassen, um in der unterklassigen Champions League zu spielen und nach einer Alternative zu suchen.

Die in Aussicht gestellte Teilnahme an der NBA Europe könnte Abhilfe schaffen, zumal sie auch eine finanzielle Beteiligung in Aussicht stellt. Wie die Berliner Morgenpost nun berichtet, steht der Bau einer Halle mit bis zu 15 000 Zuschauerplätzen im Berliner Südosten im Raum. Alba-Geschäftsführer Marco Baldi jedenfalls wird am Freitag im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses eine Machbarkeitsstudie präsentieren. Womit er bei der Stadt offene Türen einrennen dürfte, die dem Klub den Wunsch gerne erfüllen würde und für den Bau der Halle nebst einem Trainingszentrum ein Gelände in Landesbesitz zur Verfügung stellen könnte.

An den Kosten, die in dreistelliger Millionenhöhe liegen dürften, will sie sich allerdings nicht beteiligen. Die wohl derzeit einzig belastbare Aussage zur Finanzierung des Projekts.