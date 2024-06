Alba Berlin hat doch noch das Finale um die deutsche Meisterschaft der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend das Entscheidungsspiel in eigener Halle vor 9781 Zuschauern gegen die Niners Chemnitz 97:84 (48:53). Damit geht die Best-of-Five-Serie mit 3:2 an den Hauptstadtklub, der in der Serie zwischenzeitlich 1:2 hinten lag. Schon am Samstag müssen die Albatrosse im ersten Finalspiel beim FC Bayern München antreten. Beste Berliner Werfer waren der überragende Matt Thomas mit 24 und Malte Delow mit 17 Punkten.