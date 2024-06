In der Playoff-Finalserie um die deutsche Basketballmeisterschaft hat Alba Berlin eine empfindliche 63:67 (28:31)-Heimniederlage gegen den FC Bayern kassiert. Die Münchner gehen damit in der Best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung und können am Freitag (18 Uhr) in der Hauptstadt ihren ersten Matchball zum Titelgewinn nutzen. Sollte Berlin dann ausgleichen, würde es am Sonntag zu einem entscheidenden fünften Spiel in München kommen.