Die Basketballer des FC Bayern München haben Aufsteiger MLP Academics Heidelberg am Montag im Audi Dome mit viel Mühe 77:71 (33:33) besiegt. Der Tabellenführer kam nur schwer in seine dritte Partie, die er binnen fünf Tagen zu absolvieren hatte. Die Münchner reihten erstaunlich viele Ballverluste aneinander, ihre Trefferquote war unterdurchschnittlich. Heidelberg spielte frech mit, ging mit einem 33:33 in die Halbzeitpause und übernahm nach dem dritten Viertel gar die Führung (58:52). Erst in den letzten zehn Minuten wachten die Münchner auf und drehten das Spiel.