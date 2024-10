Die New York Yankees sind erstmals seit dem letzten Titelgewinn 2009 wieder in die World Series der Major League Baseball eingezogen. Der Rekordchampion setzte sich im fünften Spiel der Halbfinalserie bei den Cleveland Guardians dank Juan Soto mit 5:2 durch. Der zweimalige Allstar sorgte im zehnten Inning mit einem Homerun für die Führung – und dann in der Defensive für das letzte Out, als er einen Schlag der Guardians ins Outfield aus der Luft plückte. Die Yankees gewannen die Serie gegen Cleveland mit 4:1, nachdem sie in der fünften Partie lange hinten gelegen hatten.