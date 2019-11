Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat das Baseball-Team der Washington Nationals im Weißen Haus empfangen. Die Mannschaft hatte am 30. Oktober die World Series in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB gewonnen.

Erstmals seit 1924 ging der Titel damit wieder in die US-Hauptstadt. Mit Blick auf den Sieg der World Series sagte Trump: "Das wird der erste von vielen sein - das sage ich voraus." Das Team habe ein unglaubliches Comeback hingelegt und großem Druck standgehalten.

Auch mehrere Spieler traten bei der Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses vor die Mikrofone und dankten ihren Fans. "Wir lieben euch alle", sagte der 21 Jahre alte Outfielder Juan Soto. Die Spieler überreichten dem Präsidenten ein Trikot mit dem Namen Trump und der Nummer 45. Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten.

Trump hatte eines der Heimspiele der Nationals in der World Series besucht - das fünfte von sieben Spielen - und war dort von den Zuschauern ausgebuht worden. In der US-Hauptstadt hat Trump in der Bevölkerung so wenig Rückhalt wie nirgendwo sonst in den USA. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 hatte er dort die wenigsten Stimmen überhaupt eingefahren.

Auch im Baseball-Team der National gibt es öffentliche Trump-Kritiker. Nationals-Pitcher Sean Doolittle hatte die Einladung ins Weiße Haus bereits vorab ausgeschlagen und dies mit Trumps Politik und dessen seiner Ansicht nach spaltender Rhetorik begründet.

Nationals-Spieler Kurt Suzuki dagegen setzte bei seinem Auftritt im Weißen Haus eine Baseball-Kappe mit Trumps Wahlkampf-Slogan "Make America Great Again" auf, als er ans Mikro trat. Der Präsident umarmte Suzuki daraufhin und sagte: "Ich liebe ihn."