22. August 2018, 18:53 Uhr Baseball Von Panama nach Paderborn

"Als ich den Brief gelesen habe, ist ein kleiner Traum wahr geworden": Auf die Nachwuchs-WM folgt für das Freisinger Talent Robin Buchwald der Wechsel an die Deutsche Baseball-Akademie.

Von Christoph Leischwitz

Als Robin Buchwald im Herbst vergangenen Jahres den Briefkasten öffnete und den Brief aus Paderborn sah, vermutete er zunächst eine Hotelwerbung. Der junge Baseballspieler war schon zweimal zu Lehrgängen nach Nordrhein-Westfalen eingeladen worden. Dass nach dem zweiten Mal aber die Deutsche Baseball-Akademie (DBA) beschlossen hatte, ihm einen Platz im Internat zu reservieren, auf diese Idee war er nicht gekommen. "Als ich den Brief gelesen habe, ist ein kleiner Traum wahr geworden", erzählt der heute 15-Jährige. Oder besser: der erste Teil des Traums, Baseball-Profi zu werden. Diesem Ziel ordnet er schon jetzt enorm viel unter.

Buchwald spielt seit zehn Jahren Baseball, er hat also für deutsche Verhältnisse sehr früh angefangen. Und einerseits ist es kein Zufall, dass sein Talent ausgerechnet bei den Freising Grizzlies auffiel. Es ist einer von ganz wenigen Vereinen, bei denen es verpönt ist, teure Importspieler zu verpflichten, die Zweitliga-Mannschaft rekrutiert sich ausschließlich aus Spieler, die in der eigenen Jugend groß wurden. Andererseits ist es aber so: Buchwald ist zu gut, um noch Breitensport zu betreiben. In der nun zu Ende gehenden Saison half er noch im Jugendteam aus, ansonsten spielte er aber schon für die zweite Erwachsenen-Mannschaft. Und das obendrein auch noch als Pitcher, der wichtigsten Position im Baseball. Er ist laut Vereinsangaben der erste Grizzlie, der solch einen großen Sprung in den Leistungssport wagt.

Diese Woche hat er schon einmal einen Vorgeschmack bekommen, wie sich das Leben als Profi anfühlt. Am Dienstagabend kehrte er von der U15-WM in Panama zurück, am Freitag steht der Umzug nach Paderborn an, 600 Kilometer entfernt von Eltern und Freunden. Bei der WM kam er gleich mehrmals als so genannter Relief Pitcher zum Einsatz, einer, der gegen Ende der Partie eingewechselt wird, um eine knappe Führung zu behaupten oder die Mannschaft bei Rückstand im Spiel zu halten. Dass es gegen Südafrika mit einem 5:0 überhaupt einen Sieg zu feiern gab, gilt schon als Erfolg. Deutschland war krasser Außenseiter und wurde letztlich Elfter. "Die waren alle einen Kopf größer, und die können schon auch ganz schön hauen", sagt Buchwald, der die Einsätze gegen die USA und Brasilien nutzte, um seine eigenen Grenzen auszutesten. Was etwa die Geschwindigkeit angeht, wirft Buchwald im Moment bis zu 128 km/h schnell. Hinzu kam echte Stadionatmosphäre in einem baseball-begeisterten Land. Er habe dort schon wieder viel gelernt, sagt Buchwald.

"Er hat etwas Naturgegebenes: Er lernt sehr schnell", findet sein ehemaliger Freisinger Jugendtrainer Johannes Schober. Jedes Mal, wenn Buchwald einen Fortgang in der Akademie oder ein Sommercamp besucht hat, habe er danach einen Fortschritt festgestellt. Gewiss habe man ihm Verein auch schon einiges Know-How, aber um Robin Buchwald weiter zu fördern, müsse er nun tatsächlich woanders hingehen.

Wahrscheinlich wird er bis zum Abitur in Paderborn bleiben, oder auch länger. "Das ist natürlich nicht gerade ums Eck", sagt Buchwalds Mutter Birgit. Die meisten bayerischen Talente landen normalerweise in Regensburg, dem anderen großen Ausbildungszentrum im Land. Die Konkurrenz zwischen den beiden ist groß und wurde in den vergangenen Monaten teilweise auch öffentlich ausgetragen. Fest steht: Beide Internate haben gute Kontakte zu den US-Profiklubs in der Major League, und das ist ja letztlich das Ziel: ein Profi zu werden, so wie es Max Kepler bei den Minnesota Twins gelungen ist. Der allerdings fand den Weg in die USA über das Regensburger Internat. Buchwald kannte jedoch bereits die Paderborner Trainer von verschiedenen Lehrgängen, auch der U15-Trainer Georg Bull arbeitet in der DBA, ebenso der aktuelle Headcoach der Nationalmannschaft, Martin Helmig.

Robin stammt aus einer baseball-begeisterten Familie, alle haben natürlich gewusst, dass er sehr talentiert ist, "aber das hätte ich mir nie gedacht", sagt Birgit Buchwald. Und um jetzt noch Nein zu sagen, dafür sei es zu spät. In Paderborn erwartet ihn ein Leben mit wenig Freizeit, sofern man das Baseballspielen als Arbeit bezeichnen will. Der Tag im Internat endet normalerweise gegen 22 Uhr, und das auch nur, wenn bis dahin alle Hausaufgaben erledigt sind. Wenn alles normal läuft, wird er in kommende Saison noch in der Jugendmannschaft der Untouchables pitchen, danach, hofft er, wird er dann schon mal bei den Erwachsenen mitspielen können. Und auch, wenn man das jetzt noch gar nicht glauben kann: Vielleicht liegt irgendwann ja bei den Eltern ein Brief aus den USA im Briefkasten.