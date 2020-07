Der viermalige Baseball-Allstar Freddie Freeman ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein Verein Atlanta Braves aus der Major League Baseball (MLB) mitteilte, befindet sich der 30-Jährige bereits in Quarantäne und werde "in absehbarer Zeit nicht" zum Team zurückkehren. Freeman hatte sich am vergangenen Samstag unwohl gefühlt und über Fiebersymptome geklagt. Auch drei weitere Profis der Braves wurden knapp drei Wochen vor dem geplanten Saisonstart positiv getestet. Am Freitag durften die Mannschaften erstmals wieder ins Training einsteigen. Der Saisonstart ist weiterhin für den 23. Juli vorgesehen, in der regulären Saison sollen dann 60 statt der ursprünglichen 162 Spiele absolviert werden.