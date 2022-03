Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen beginnt die Saison in der Major League Baseball nicht zum geplanten Termin am 31. März. Das sagte MLB-Chef Rob Manfred am Dienstag (Ortzeit) in Florida, wo sich die Vertreter der besten Baseball-Liga der Welt und der Spieler in den vergangenen Tagen stundenlang in Verhandlungen gegenübersaßen. Mindestens die ersten beiden Spieltage der Saison sind betroffen. Es ist das erste Mal in 27 Jahren, dass die Saison wegen Streitigkeiten der beiden Parteien nicht zum geplanten Termin beginnen kann, berichteten US-Medien. In dem Streit geht es unter anderem um die Bezahlung von Spielern und die Anzahl der Teams in den Playoffs.