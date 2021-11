Von Christoph Leischwitz

Max Kepler schiebt anerkennend die Unterlippe nach vorne. "Niiiice", sagt er zu dem Jungen vor ihm, der gerade im so genannten batting cage recht schwungvoll den Baseball Richtung Himmel gejagt hat (der aber von einem überspannten Netz aufgehalten wurde). Dann hält er ihm die Faust hin für eine freundschaftliche fist bump, ein Schulterklopfer, dann ist der nächste dran. Es ist zwölf Jahre her, da hatte der nunmehr 28-jährige Baseballer hier in München auch in solch einem batting cage gestanden, für ein Show-Event am Odeonsplatz. Er hatte gerade für 800 000 Dollar Handgeld einen Vertrag bei den Minnesota Twins unterschrieben, und wenn er auf die "Murmel" drosch, wie deutsche Baseballer ihren Ball auch mal gerne nennen, dann ging ein Raunen durchs Publikum. Der Ausnahmeathlet verdient inzwischen etwa sieben Millionen US-Dollar im Jahr und ist bis heute der einzige deutsche Spieler, der Stammspieler in der US-Profiliga MLB wurde.

Und damit ist er natürlich das große Vorbild für die Jungen aus ganz Bayern und vereinzelt aus Baden-Württemberg, die am vergangenen Samstag am Masterclass-Baseballcamp in der Gemeinde Haar bei München teilnahmen. Einige Nationalspieler aus der Region unterstützten ihn im Camp, warfen den Kids Bälle zu und gaben nützliche Tipps. Organisiert hatte die Veranstaltung ein deutscher Vertreter der MLB, Martin Brunner, auch aus London war eine Vertreterin angereist. Ein weiteres Camp fand in Keplers Heimat Berlin statt. München habe man sich als zweiten Standort ausgesucht, weil hier, bei den Disciples in Haar, eben viel passiere. "Wir hatten vor drei Jahren eine Jugendmannschaft, jetzt haben wir vier", sagt Jo Penzkofer, dessen Sohn bei den Disciples spielt. Penzkofer bekleidet im Verein zurzeit kein Amt, doch er tritt als Investor und Berater des Klubs auf und verströmt Aufbruchsstimmung, ganz so, als wird bei den Disciples bald noch mehr passieren.

"Wie schaffen wir es, Baseball den nächsten Schritt machen zu lassen? An der Frage arbeiten nur die Vereine."

Viele sind gekommen, die das Bild des Baseballsports in Süddeutschland seit Jahren prägen. Und es erscheint fast schon normal, dass zu solch einem Event kein Vertreter des Verbandes zugegen ist: Im Baseball sind die handelnden Personen meist die hauptamtlichen Vertreter der Klubs, und viele von ihnen kritisieren den deutschen Verband ganz offen dafür, dass sie in der Nachwuchsförderung zu wenig Unterstützung bekämen.

Dass kein Verbandsvertreter gekommen ist, ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Brunner ist zugleich Sportdirektor des Bayerischen Baseball-Verbandes, was aber immer ein bisschen untergeht. In der öffentlichen Wahrnehmung sind der Bundes- wie auch der Landesverband, gelinde gesagt, kaum präsent, auch nicht im vermeintlichen Kerngeschäft, dem Breitensport. Sogar die Strahlkraft eines Max Kepler lässt man sich schlicht durch die Lappen gehen. Die Europavertretung der MLB, das wird im Gespräch schnell klar, käme überhaupt nicht auf die Idee, den Verband für die Organisation anzufragen.

Detailansicht öffnen Volle Strahlkraft voraus: Max Kepler trainiert in Haar mit jungen Baseballern. (Foto: Claus Schunk)

Dabei verzeichnet der Sport aktuell offenbar einen starken Zulauf von Jugendlichen. "Wir können uns vor Anfragen kaum retten", sagt Brunner, der auch in die Trainerausbildung involviert ist und weiß, dass an vielen Orten gerade enormer Bedarf herrscht. 2020 gab es in Deutschland 6383 Softballspielerinnen und Baseballspieler im Bereich U18. Brunner schätzt, dass rund ein Drittel davon in Bayern spielt. Das Masterclass-Camp, für das die Vereine ihre jungen Spieler online anmelden konnten, war innerhalb von vier Stunden ausgebucht.

Das Potenzial ist groß, doch es kann gar nicht ausgeschöpft werden: "Uns fehlt die Manpower, um selbst an die Schulen zu gehen", berichtet Brunner. Vor allem fehlen Fördermittel. Vom Bundesverband heißt es dazu auf Anfrage: Für "allgemeine Fördermaßnahmen im Grassroots-Bereich oder Breitensport" erhalte man überhaupt keine staatliche Unterstützung. Was auch daran liegt, dass Baseball 2020 zwar olympisch war, aber dieses Privileg danach gleich wieder verloren hat. Der Teufelskreis dürfte Vertretern anderer Randsportarten bekannt vorkommen: Ohne Olympia keine Fördergelder, ohne Fördergelder keine steigende Popularität.

Jo Penzkofer findet, dass der Verband seiner originären Aufgabe - dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche Sport treiben können - trotz allem nicht ausreichend nachkomme. "Wie schaffen wir es, Baseball den nächsten Schritt machen zu lassen? An der Frage arbeiten nur die Vereine." Diese unterhalten sich übrigens auch schon darüber, wie die erste Bundesliga besser vermarktet werden kann - auch das geschieht weitgehend ohne den Verband.