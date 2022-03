Tarifvertrag im Baseball:Mehr Geld? Mehr Spannung!

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es kann also doch wieder Baseball gespielt werden in den USA: Der Tarifstreit in der Profiliga MLB ist beendet, die neue Saison beginnt am 7. April. Darauf einigten sich die Spielergewerkschaft und die Teambesitzer am Donnerstag - und beendeten nach 99 Tagen den sogenannten Lockout, ein Konstrukt, das es so auch nur im amerikanischen Profisport mit seinen verbrieften Mitspracherechten gibt: In dieser Zeit haben die Spieler nicht bei ihren Teams trainiert, in Florida wurden Verhandlungen geführt und wieder abgebrochenen, der ursprünglich für Ende März geplante Saisonstart war bald nicht mehr zu halten, die ersten Runden wurden gestrichen. Es ist erst das vierte Mal in der Geschichte der Major League Baseball, das erste Mal seit 1995, dass der Saisonstart wegen eines Tarifstreits nicht am ursprünglich geplanten Termin stattfindet. Aber nun laufen die Vorbereitungen an.

Worum ging es? Und wie sieht nun die Einigung aus? Natürlich ging es ums Geld, um Milliarden von Dollars - und dennoch darf man die Debatten nicht darauf reduzieren, dass sich halt im Profisport die Preisschraube immer weiter und weiter dreht. Anders als etwa im europäischen Fußball mit seinen stetig steigenden Ablösesummen und Beraterhonoraren, in dem längst auch viele Spitzenklubs beim permanenten Wettrüsten in finanzielle Nöte geraten. Von einer US-Sport-Franchise mit Geldproblemen dagegen hat man seit Jahrzehnten nichts gehört. Und während in Deutschland der Fußballmeister neun Mal hintereinander FC Bayern hieß, gab es in der MLB acht verschiedene World-Series-Champions.

Die wichtigsten Details des MLB-Deals: Die Gehaltsobergrenze wird nun bei 230 Millionen Dollar pro Team und Saison liegen und bis 2026 schrittweise auf 244 Millionen steigen; für jeden Dollar mehr ist von den Klubs eine Luxussteuer fällig. Das Mindestgehalt junger Spieler (bisher 570 500 Dollar) beträgt ab sofort 700 000 Dollar und steigt auf 780 000 Dollar. Und, jenseits des Geldes: Auch in der National League - das ist eine der beiden Ligen, aus denen sich die MLB zusammensetzt - wird es künftig (wie bisher bereits in der American League) einen "Designated Hitter" geben; die Werfer müssen also nicht mehr unbedingt ans Schlagmal, was die oft grotesken Versuche der Pitcher als Schlagmänner beendet.

Künftig wird es zwölf statt bislang zehn Playoff-Teilnehmer geben

Weitere Änderungen: Ein Losverfahren bei der Talentbörse soll dafür sorgen, dass Vereine in Zukunft nicht mehr absichtlich verlieren, um sich eine besser Position beim Wahlrecht der größten Talente zu sichern. Dazu soll in den kommenden 45 Tagen über Regeln für die nächste Saison entschieden werden, etwa größere Laufmale oder eine Wurf-Uhr, um die Brutto-Spielzeit von derzeit drei Stunden pro Partie zu reduzieren. Fazit: Das ist alles überaus sinnvoll, das harte Ringen der Beteiligten um die gemeinsame Zukunft ihres Sports hat sich also gelohnt. Was auch daran zu erkennen ist, dass sich die meisten darüber aufregen, dass die Spieler zum ersten Mal in der Geschichte Reklame auf Trikots und Helmen tragen werden - ein Sakrileg für Traditionalisten.

Detailansicht öffnen Verkündete die neuen Vereinbarungen: MLB-Commissioner Rob Manfred. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

Die Änderung, die die Sportart wohl am meisten verändern wird, ist aber diese: Es wird nun zwölf statt bislang zehn Playoff-Teilnehmer geben. Das ist gravierender als es zunächst klingt. Denn wer bisher früh keine Chance mehr auf die Ausscheidungsrunde hatte, schickte teure Spieler noch während der Saison fort, um Geld zu sparen und Spielraum zu schaffen. Wozu das führte, wird in der TV-Serie Ted Lasso wunderbar beschrieben als Antwort auf die Frage eines englischen Fußballers, was denn in den USA angesichts fehlender Auf- und Abstiegsdramatik im letzten Saisondrittel passiere: "Es sind bedeutungslose Partien in leblosen, halbleeren Arenen - und jeder scheint das in Ordnung zu finden."

"Wenn der Deal durch ist, wird das die verrückteste Free-Agent-Frenzy, die wir je gesehen haben"

Mehr Playoff-Teilnehmer dürften dazu führen, dass Vereine im Mittelfeld mehr investieren, weil es eben doch diese Chance auf den Titel gibt - die Washington Nationals gewannen die World Series 2019 als Verein mit der achtbesten Bilanz der regulären Saison. Und es führt zu mehr Spannung gegen Ende dieser regulären Saison, weil mehr Vereine um die Playoff-Teilnahme kämpfen. Die Basketballliga NBA hat das nahezu perfektioniert: 20 der 30 Teams sind hier dabei, in der ersten Saisonhälfte geht es um die Produktion spektakulärer Bilder, erst dann wird es ernst.

Es geht also darum, die Suche nach dem Besten noch länger spannend zu halten - weil dann mehr Leute zuschauen und für mehr Einnahmen sorgen. Wenn dadurch die Gehälter der Spieler (die durchschnittlichen Ausgaben pro Verein lagen in der vergangenen Saison bei 132 Millionen Dollar, es dürften nun 150 Millionen werden) steigen - ohne dass die Liga in puncto Ausgaben auseinanderdriftet, wie es im europäischen Fußball passiert -, dann sind alle zufrieden.

"Wenn der Deal durch ist, wird das die verrückteste Free-Agent-Frenzy, die wir je gesehen haben. Holt schon mal das Popcorn raus", schrieb Joc Pederson, lange bei den Los Angeles Dodgers als Outfielder beschäftigt und zuletzt in Chicago und Atlanta, bei Twitter. Pederson ist so ein Free Agent, einer ohne Vertrag, und weil es Verhandlungen vor der Einigung verboten waren, geht es nun erst richtig rund: Etwa 200 Spieler können Verträge abschließen, darunter Branchengrößen wie Carlos Correa, Freddie Freeman, Trevor Story, Clayton Kershaw und Kris Bryant. Das sorgt erneut für Spannung, weil so ziemlich jeder Fan wissen will: Wen verpflichtet mein Lieblingsverein, haben wir eine Chance auf Playoffs und Titel?