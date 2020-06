Baseballspieler werden in den USA auch gerne "boys of summer" genannt, und es ist gut möglich, dass tatsächlich noch in diesem Sommer in Deutschland die Bälle fliegen. Nach der Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder, wonach Sportveranstaltungen mit bis zu 100 Personen wieder stattfinden dürfen, steht dem in Bayern eigentlich nichts mehr im Wege. Und viele Spieler scharren schon länger mit den Hufen. "Ich kenne keinen Spieler, der nicht spielen will", sagt zumindest Armin Zimmermann, der Vorstand des Bundesligisten Regensburg Legionäre.

Das Problem ist nur: Die Bundesliga wird so schnell ihren Betrieb nicht aufnehmen können. Der Ausschuss für Wettkampfsport des Bundesverbandes hatte nämlich Anfang Juni einen Stichtag festgelegt: Bis zum 15. Juli sollen sich alle Vereine entscheiden, ob sie an einem möglichen Spielbetrieb teilnehmen oder nicht. Bei den Legionären läuft ein normaler Trainingsbetrieb sogar schon seit einigen Wochen.

Auch in Nordrhein-Westfalen wäre der Spielbetrieb aktuell schon möglich. Nach dem Stichtag müsse man sehen, wer alles noch mitspielen will. Dann muss der Verband prüfen, ob in allen beteiligten Bundesländern das Spielen möglich ist - und dann erst kann ein Spielplan aufgestellt werden. Bis Ende Oktober soll dann die Saison beendet sein.

Viele Zuschauer wären nicht erlaubt, doch die Regensburger haben gegenüber vielen anderen Baseballklubs einen logistischen Vorteil: Sie verfügen über ein großes Stadion, in dem man auch die aktuellen Mindestabstand-Bestimmungen von anderthalb Metern problemlos einhalten könnte. Zimmermann schätzt, dass man dann zwischen 400 bis 500 Zuschauer empfangen könnte, sofern die Behörden das zulassen. Damit wären auch noch unverhoffte Einnahmen geriert.

Ohne weitere Probleme könnte übrigens die zweite Bundesliga Südost schon bald in die Saison starten: Diese besteht nämlich ausschließlich aus bayerischen Teilnehmern. Von Verbandsseite ist zu hören, dass alle Klubs mitspielen wollen. Bleibt die Frage, ob der 15. Juli als Stichtag dann überhaupt noch abgewartet werden muss.