Das süddeutsche Halbfinale um die deutsche Baseball-Meisterschaft entwickelt sich nach dem ersten Wochenende zum erwartet spannenden Duell: Nach zwei knappen Partien zwischen den Regensburg Legionären und den Heidenheim Heideköpfen steht es in der Best-of-five-Serie unentschieden. Spiel eins am Samstag konnten die Oberpfälzer mit 10:9 für sich entscheiden, obwohl sie früh 0:5 zurückgelegen hatten - der zehnte und entscheidende Punkt gelang Devon Ramirez im letzten Inning. Spiel zwei am Sonntag geriet zu einem Abwehrduell, das Heidenheim 3:2 gewann. Am kommenden Wochenende hat Regensburg Heimrecht, nach dem Samstagsspiel (14 Uhr) und der Partie am Sonntag (13 Uhr) könnte es im Anschluss zum entscheidenden fünften Spiel kommen.