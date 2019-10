Die Minnesota Twins scheitern in den MLB-Playoff zum sechsten Mal gegen die New York Yankees. Trotz des unerwarteten Erstrundenaus hat sich der Deutsche trotzdem zu einem der besten Spieler der Liga entwickelt.

Max Kepler und die Minnesota Twins hatten bereits Hoffnungen auf den Titel, doch plötzlich ist die Saison für Deutschlands besten Baseballer frühzeitig vorbei. Das hoch gehandelte Team aus Minneapolis mit Kepler, 26, verlor am Montag auch das dritte Spiel der Playoff-Erstrundenserie der nordamerikanischen MLB gegen die New York Yankees. Das 1:5 besiegelte das so nicht erwartete Aus, die Twins unterlagen im Modus Best-of-Five 0:3. Der gebürtige Berliner Kepler blieb am Ende einer für ihn insgesamt trotzdem starken Saison ohne zählbaren Erfolg. "Ich bin nicht frustriert, sondern sehr glücklich und stolz auf das, was wir durchgemacht haben in dieser Saison. Unser Jungs sollten den Kopf oben behalten", sagte Twins-Manager Rocco Baldelli. Warum seine Mannschaft aber zum sechsten Mal seit 2003 gegen den Rekordmeister aus New York ausschied, konnte er nicht schlüssig erklären.

Kepler hat sich in der Major League Baseball weiter etabliert, ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft der Twins ist er ohnehin. Mit einem Gehalt von umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro für fünf Jahre gehört er längst zu den am besten bezahlten deutschen Sportlern in den USA. Als Minnesotas erster Schlagmann entwickelt er sich zu einem der besten Spieler der Liga. Ihm waren vor den Playoffs 36 Home Runs gelungen, so viele wie nie zuvor seit seinem MLB-Debüt im September 2015. Zum Abschluss im heimischen Target Field gelang ihm aber kein Punkt, nur einmal schaffte er es bis auf die erste Base. 101 Siege hatte die Mannschaft zuvor in 162 Begegnungen geholt und damit Erwartungen geweckt, die Yankees in der K.o.-Runde bezwingen zu können.