Der gewählte kommende US-Präsident Joe Biden soll in der neuen Baseball- Saison den traditionellen ersten Pitch der Washington Nationals werfen und damit eine unter Donald Trump unterbrochene Tradition fortsetzen. Das gab das Team aus der US-Hauptstadt auf Twitter bekannt. Die Nationals spielen am 1. April 2021, dem Opening Day der Major League, gegen die New York Mets. Der symbolische erste Wurf ist eine ehrenvolle Aufgabe. Der scheidende US-Präsident Donald Trump ist der einzige Präsident seit 1910, der keinen ersten Pitch geworfen hat, wenn es in Washington ein Profi-Team gab. Biden spielte als Kind Baseball und dürfte damit eine bessere Figur machen als etwa zu Beginn der vergangenen Saison der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci. Dessen Wurf ging weit am Fänger vorbei und erntete Spott - unter anderem von Donald Trump.