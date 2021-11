Von Johannes Knuth, München

Der Ball sauste in den Fanghandschuh von Freddie Freeman, der letzte Spielzug war besiegelt, Freeman und seine Atlanta Braves hatten es tatsächlich geschafft. Und auch wenn es eine Laune des Zufalls war, dass just Freeman dieser letzte Akt im letzten Spiel der World Series vorbehalten war, der Finalrunde der Major League Baseball (MLB), so wohnte dem Moment doch ein bisschen mehr Symbolkraft inne also ohnehin schon. Und das schlachteten die amerikanischen Sportchronisten natürlich sofort mit Inbrunst aus.

Freeman, 32, ist seit gut einem Jahrzehnt das Gesicht der Atlanta Braves, eine der wenigen Konstanten eines Sportgeschäfts, auf dem die Spieler meist hin- und hergeschoben werden wie mehr oder weniger wertvolle Ware auf einem Großmarkt. Der Klub hatte ihn 2007 bei der jährlichen Talentbörse ausgewählt, Freeman debütierte 2010 in der MLB, drei Jahre später wurde er das erste Mal ins All-Star-Team der Liga berufen (vier weitere Selektionen sollten folgen). Er wurde immer wieder für seine Leistungen in der Defensive und Offensive mit Preisen überhäuft, im vergangenen Jahr gar als Most Valuable Player, als wertvollster Spieler der ganzen Branche. Nur die Meisterschaft war seinen Braves immer wieder entglitten; kein Wunder bei diesem zehrenden Betrieb, in dem 30 Teams allein 162 Spiele in der Hauptrunde abspulen, und die Besten dann noch einmal durch drei und manchmal sogar vier schwere Runden in den Playoffs manövrieren.

Und nun also, am Dienstagabend: Gewannen die Braves das sechste Spiel der Finalserie 7:0 bei den Houston Astros und damit endlich ihre Meisterschaft. Und Freeman, das Gesicht dieser Organisation, wurde von den Chronisten schon mal vorzeitig in die Ahnenhalle versetzt, an die Seite der ganz großen Vorfahren: Da wären die Werfer Tom Glavine, Greg Maddux und John Smoltz, der Alleskönner Chipper Jones und natürlich Manager Bobby Cox, die die Braves 1995 zum bislang letzten Titel gelenkt hatten. Nur: Von diesen Braves der Neunzigerjahre hatten alle diese Tat erwartet; nicht wenige waren sogar enttäuscht, dass dieses glitzernde Ensemble am Ende nur eine Meisterschaft auf seine Seite zog. Das diesjährige Team war lange nicht so üppig mit Ausnahmespielern bestückt, in der Hauptrunde gewann es 88 Spiele, die schlechteste Bilanz aller zehn Teams in der Endrunde. Dafür waren diese Braves nicht im Strom der Überspieler zum Titel geschwommen, sondern mit der Kraft des Kollektivs.

Und welche Hindernisse sie auf der Anfahrt zu diesem Erfolg hatten umfahren müssen. "Wir haben wirklich jedes Schlagloch auf dieser Reise mitgenommen, das wir nur treffen konnten", sagte Freeman nach der Partie. Ronald Acuna jr., ihr bester Spieler, hatte im Juli einen Kreuzbandriss erlitten - das Saisonaus. Weitere Talente verletzten sich. Gegen Marcell Ozuna, einer ihrer Besten aus dem Vorjahr, wurde wegen häuslicher Gewalt ermittelt, auch er verpasste den Rest der Saison. Die MLB entzog Atlanta im April zudem das All-Star-Spiel, weil der Bundesstaat Georgia kurz zuvor ein Gesetz durchgedrückt hatte, dass es Menschen in städtischen Gebieten erschwerte, bei der nahenden Präsidentschaftswahl zu wählen.

Der Reiz des Baseballs besteht freilich darin, dass die Statistiker so ziemlich jede Bewegung auf dem Spielfeld erfassen; das Spiel aber so vielschichtig ist, dass es bei aller Vermessung unberechenbar bleibt. Und diesmal war es Alex Anthopoulos, der Generaldirektor der Braves, der die Unwägbarkeiten am besten zähmte. Er beschaffte kurz vor Transferschluss im Juli ein paar Kräfte, die unscheinbar daherkamen, sich im Alltag und in den Playoffs aber rasch bewährten: Spieler wie Eddie Rosario, Adam Duval und Jorge Soler. Letzterer bereitete in Spiel sechs mit einem majestätischen Homerun den Boden für den Erfolg, gemeinsam mit Werfer Max Fried. "Eine tapfere Ansammlung von Spielern, die die Erwartungen übertroffen haben", so fiel die Rezension der New York Times aus.

"Diese Organisation war so hungrig nach einem Titel", sagte Freeman noch; er könne es gar nicht erwarten, bald mit den Fans in Atlanta zu feiern. Sein Vertrag übrigens, das ist die letzte Windung dieser Erzählung, läuft nach der Saison aus. Nicht ausgeschlossen, dass der letzte Akt am Dienstag Freemans letzte Amtshandlung für die Braves war.