Von Christoph Leischwitz, München

Detailansicht öffnen Braucht dringend den Wettkampf um sein großes Talent weiterzuentwickeln: Titus von Kapff. (Foto: Thomas Germann/Eibner/Imago)

Dieses Mal ist es ausnahmsweise keine Floskel, wenn ein Verein sagt: Wir wissen noch nicht genau, wo wir stehen. Eine Saisonvorbereitung läuft in diesen Pandemie-Zeiten unter komplett veränderten Bedingungen, und deshalb antwortet William Thorp auch auf die grundsätzliche Frage, wie er seine Mannschaft einschätzt: "Gute Frage. Das werden uns die ersten Saisonspiele schon zeigen."

Die Baseballer der Haar Disciples genießen aber ein großes Privileg: Sie werden im Gegensatz zu anderen Sportlern schon bald erfahren, wo sie stehen. Denn die Baseball-Bundesliga startet am Osterwochenende in die neue Saison. Nur die erste Liga, und auch nur die Südstaffel, weil es in manchen Bundesländern im Norden andere Definitionen von Wettkampfsport gibt - in Bayern und Baden-Württemberg wird Baseball also, nun ja, etwas professioneller angesehen. Die Disciples starten mit zwei Auswärtsspielen bei den Heidenheim Heideköpfen, die in einer stark verkürzten Saison 2020 deutscher Meister wurden. Vom vergangenen Herbst wurden nun weite Teile des Hygienekonzepts übernommen, am vergangenen Wochenende fand eine Art Rückbestätigungs-Videokonferenz der Vereine statt. Alle sprachen sich dafür aus, dass man erst einmal ohne Zuschauer antreten wird. Im Moment ist auch noch gar nicht geklärt, in welchem Modus die Playoffs gespielt werden. Das hängt vor allem davon ab, wann der Norden in die Saison einsteigt.

Trotzdem scheinen alle froh zu sein, dass es überhaupt losgeht, denn am dringendsten benötigt wird erst einmal der pure Wettbewerb. Thorp ist nicht nur Spieler, sondern auch verantwortlich für die Athletik des gesamten Teams. Er findet, dass eine Absage das schlechteste wäre, was gerade jungen Spielern passieren könnte. Und in Titus von Kapff verfügen die Disciples über einen 20-jährigen Pitcher, der einerseits den Wettkampf dringend braucht, um sich weiter zu entwickeln; auf der anderen Seite aber auch schon gut genug ist, um in der ersten Liga mithalten zu können.

Die Vorbereitung war ungewöhnlich - Haars Baseballer haben in einer Tennishalle trainiert

Die Vorbereitung verlief freilich anders als sonst, doch die Disciples hatten immerhin eine Tennishalle in Vaterstetten zur Verfügung, in der sie seit Januar trainieren und gleichzeitig die nötigen Abstände wahren konnten. Einige neue Spieler gibt es auch im Team: Jose Palacios kehrt vom Liga-Konkurrenten Regensburg zurück, ebenso wie Zugang Max Pozgaj. Aus der zweiten italienischen Liga kommt der Bundesliga-erfahrene Francisco Riestra. Besonders schwer ist es zurzeit, mit zusätzliche Spielern aus den USA zu planen. Ein Pitcher, dessen Name vorab noch nicht genannt werden soll, wird vielleicht noch eingeflogen. Davon hängt zugleich wohl auch ein wenig das Saisonziel ab: Ein guter Nicht-EU-Werfer für das jeweils zweite Spiel des Spieltags ist seit jeher vonnöten, um ganz vorne mitspielen zu können. Insgesamt hätten Stand jetzt mehrere Pitcher noch die Möglichkeit, sich in die Stammformation zu spielen. Einen Playoff-Platz, sagt Thorp, traue man sich aber in jedem Fall zu.

Nach dem Auftakt bei den Heideköpfen empfangen die Disciples eine Woche später die Stuttgart Reds zu den ersten Heimspielen im leeren Ballpark Eglfing. In Heidenheim ist das Catering für die beiden Mannschaften zugelassen, was so viel bedeuten dürfte wie: Nach dem Spiel gibt es Burger. So viel Normalität darf sein.