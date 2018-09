9. September 2018, 19:45 Uhr Baseball Besondere Überraschung

Die Regensburg Legionäre gewinnen im Halbfinale der Baseball-Playoffs gegen Bonn das Auftaktspiel. Der Trainerwechsel und permanente Umbruch scheinen sich gelohnt zu haben.

Von Christoph Leischwitz

Die vergangenen Wochen bei den Regensburg Legionären steckten voller Überraschungen, aber jene vom vergangenen Samstag war dann doch noch einmal etwas Besonderes. Zum Halbfinale um die deutsche Baseball-Meisterschaft waren die Bonn Capitals in die Oberpfalz gereist, jene Mannschaft aus der Nordstaffel, die in ihren 40 Pflichtspielen 40 Mal gewonnen hatte. Die Regensburger hingegen hatten sich gerade noch als Zweiter der Südstaffel in die Runde der besten Vier gerettet. Trotzdem hatte der Cheftrainer Jack Lind mit viel Überzeugung in der Stimme gesagt: "Wir werden den Titel gewinnen."

Und dann gewannen die Legionäre das erste Spiel der best-of-five-Serie völlig unerwartet mit 6:1. Am kommenden Wochenende stehen die Partien drei und vier in Bonn an. Sollte nach vier Spielen noch keine Entscheidung gefallen sein, würde auch die fünfte Partie am Sonntag in Bonn ausgetragen. Auch wenn die zweite Partie am Sonntag mit 3:9 Runs verloren ging: Dass Regensburg überhaupt eine realistische Chance haben würde, das Finale zu erreichen, lässt aufhorchen. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Regensburg Dauermeister, der letzte Titel liegt nun allerdings schon fünf Jahre zurück. Seitdem befindet sich die Mannschaft permanent im Umbruch. Zunächst hieß es, man wolle den Talenten aus dem eigenen Internat eine Chance geben. Spätestens zu Beginn der Saison 2018 war aber klar, dass zunehmend Routiniers in das Team geholt wurden, auch wenn es sich bei diesen teilweise um Rückkehrer handelte. Seit Ende Juni beispielsweise ist in Pascal Amon ein ehemaliger Profi wieder dabei, dessen Vertrag bei den Los Angeles Dodgers nicht verlängert wurde.

Vor den beiden entscheidenden Zwischenrunden-Spielen um den Einzug ins Halbfinale musste plötzlich Cheftrainer Kai Gronauer gehen. Der Vorstand hatte entschieden, einen neuen Impuls setzen zu wollen. Nachfolger Lind war bis dahin Co-Trainer für die Offensive, er sagte, er sei überrascht gewesen, als er gefragt wurde. Der 72-Jährige kam 2017 nach Regensburg, er ist ehemaliger Spieler der US-amerikanischen Major-League mit langer Erfahrung als Trainer. Der zu diesem Zeitpunkt höchst ungewöhnliche Wechsel in der sportlichen Führung scheint sich gelohnt zu haben: Die Legionäre gewannen zwei spannende Partien gegen Mainz und zogen ins Halbfinale ein. Im ersten Spiel gegen Bonn zeigte sich, dass der klare Favorit es nicht mehr gewohnt war, in Rückstand zu geraten. Die Capitals machten in der Defensive viele vermeidbare Fehler und fanden am Schlag kein Mittel gegen Regensburgs Pitcher-Routinier Mike Bolsenbroek. Der 31-jährige Niederländer wird auch am kommenden Wochenende für ein Spiel auf dem Werferhügel stehen, ein zweites Mal zu gewinnen erscheint daher durchaus möglich. Um aber auch noch einen dritten Sieg einzufahren, dafür bedarf es einer weiteren großen Überraschung der Regensburger.