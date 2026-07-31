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Italienische Legende BaresiGigant mit Aura

Lesezeit: 3 Min.

Franco Baresi war Herz und Seele jener legendären Milan-Mannschaft, die sich irgendwann einfach weigerte, Fußballspiele zu verlieren.
Franco Baresi war Herz und Seele jener legendären Milan-Mannschaft, die sich irgendwann einfach weigerte, Fußballspiele zu verlieren. Action Images/Reuters

An Titeln gemessen, war Franco Baresi einer der Erfolgreichsten der Fußballgeschichte. Gleichzeitig war er stilprägend, loyal und in Mailand eine Figur, die Epochen überdauerte. Zum Tod eines beinahe unbesiegbaren Abwehrmannes.

Nachruf von Thomas Hürner

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Sein Spitzname hat zu ihm gepasst, irgendwie aber auch wieder nicht. „Il Piscinin“ wurde Franco Baresi sein Leben lang gerufen, lombardischer Mundschlag für „der Kleine“. Und in der Tat, für einen Verteidiger war er nicht besonders hochgewachsen, Baresi maß überschaubare 1,76 Meter. Doch es gibt Fußballer, die auf dem Platz größer wirken, als sie sind, die mit jeder Körperzuckung ausstrahlen, was man heutzutage „Aura“ nennt.

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