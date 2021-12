Interview von Javier Cáceres

Immer dann, wenn es in den vergangenen Jahren um die Frage ging, ob beim FC Barcelona der Trainer ersetzt werden muss, tauchte verlässlich der Name Francisco Javier García Pimienta auf. Denn: Er ist Fleisch vom Fleische Barças. Der 47-Jährige hat von 1986 bis 1998 alle Mannschaften Barcelonas durchlaufen - von der U12 bis hinauf zum Profiteam. Später hat er jede Mannschaft aus dem Nachwuchsbereich und auch Barça B geleitet, die zweite Mannschaft des katalanischen Traditionsvereins. Dass Präsident Joan Laporta im Juni entschied, García Pimienta durch den ehemaligen Profi Sergi Barjuan als Barça-B-Trainer zu ersetzen, rief in großen Teilen des Anhangs Fassungslosigkeit hervor. Seinerzeit stand Cheftrainer Ronald Koeman auf der Kippe. Der Niederländer hielt durch, bis er Ende Oktober ersetzt wurde - nicht durch García Pimienta, sondern durch Klublegende Xavi Hernández. Am Mittwoch tritt Barça beim FC Bayern in München an - mit einer Reihe von Spielern, die durch die Schule von García Pimienta gegangen sind.