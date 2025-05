Der frühere Bundestrainer Hansi Flick hat in seiner ersten Saison als Barcelona-Trainer nach dem Pokal am Donnerstag auch die Meisterschaft gewonnen. Doch nach Feiern konnte ihm nur bedingt zumute sein. Unmittelbar vor der Partie beim Barça-Nachbarn RCD Espanyol Barcelona, das der neue spanische Meister durch ein Traumtor von Lamine Yamal und einen späten Treffer von Fermín López mit 2:0 gewann, war es zu einem dramatischen Vorfall mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die örtliche Polizei am Donnerstagabend bestätigte, trugen 14 Personen Verletzungen davon, als ein Auto in Nähe des Espanyol-Stadions kurz vor Spielbeginn in eine Menschenmenge fuhr. Den Angaben zufolge deutete alles darauf hin, dass es sich um einen Unfall handelte.