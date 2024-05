Die Zeit von Xavi Hernandez als Trainer in Barcelona ist nun doch zu Ende. Am Freitag gab der Klub die Trennung vom 44-Jährigen nach dieser Saison bekannt. Vereinspräsident Joan Laporta habe Xavi informiert, dass dieser 2024/25 nicht mehr Chefcoach sein werde, teilten die Katalanen auf ihrer Internetseite mit. An den kommenden Tagen werde Barcelona über die neue Struktur des Profiteams informieren.