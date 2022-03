Von Javier Cáceres, Madrid

Es ging auch in Madrid auf Mitternacht zu, und Xavi Hernández fand, dass ein Abend zu Ende ging, den es festzuhalten galt. Ein Traktor fuhr schon über den Rasen, der Pflege des Spielfelds wegen; die zu TV-Experten mutierten Ex-Größen wie Hugo Sánchez oder Santi Cañizares gaben am Spielfeldrand ihre Analysen zum Besten; Reals Mittelfeldspieler Isco spielte mit seinen Buben auf den Rasen, in den sich die spitzen Absätze ihrer Mutter bohrten; doch was machte das alles schon.