Im Angesicht des Erzrivalen Real Madrid hat der FC Barcelona am Sonntagabend im Camp Nou den herzzerreißendsten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte errungen. „Hansi Flick! Hansi Flick! Hansi Flick!“ lautete der spontane Chor, der sich an eine Schweigeminute anschloss, die dem Vater des früheren Bundestrainers gegolten hatte. Er war in der Nacht zum Sonntag verstorben.
Barcelona gegen Real MadridFlick feiert herzzerreißenden Titel mit Barça
Lesezeit: 3 Min.
Ein Clásico voller Emotionen, aber diesmal etwas anders: Hansi Flick erhält nach dem Tod seines Vaters Trost vom ganzen Stadion. Das 2:0 bringt Barcelona die Meisterschaft – und dem deutschen Coach innigste Umarmungen.
Von Javier Cáceres, Barcelona
Lesen Sie mehr zum Thema