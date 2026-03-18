Der FC Barcelona hat nach einem spektakulären Offensivauftritt das Champions-League-Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Newcastle United gewann der spanische Fußball -Meister mit 7:2 (3:2), nachdem die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Hinspiel noch spät ein 1:1-Unentschieden gerettet hatte. Der überragende Raphinha (6., 72.), Marc Bernal (18.), Lamine Yamal mit einem verwandelten Foulelfmeter (45.+7), Fermín López (51.) sowie Robert Lewandowski (56., 61.) erzielten die Treffer für Barcelona. Für Newcastle glich Anthony Elanga (15., 28.) in der ersten Halbzeit zweimal aus.

Von Beginn an war es ein offen geführtes Spiel, in dem Newcastle mit dem deutschen Nationalspieler Malick Thiaw in der Startformation zunächst zweimal zurückkam. Kurz vor und nach der Halbzeitpause entschied Barcelona dann das Duell. Kieran Trippier brachte den einlaufenden Raphinha frei vor dem eigenen Tor zu Fall, den nach Eingreifen des Videoschiedsrichters gegebenen Elfmeter verwandelte Yamal zur neuerlichen Führung. In der ersten Viertelstunde nach dem Wechsel nahm Barcelona Newcastles Defensive um Thiaw dann förmlich auseinander. Nick Woltemade kam wie im Hinspiel nicht zum Einsatz.

Barcelona erwartet im Viertelfinale nun ein spanisches Duell. Der aktuelle Tabellenführer der spanischen Primera Division trifft auf Atlético Madrid, dem Ligakonkurrenten reichte nach dem 5:2 im Hinspiel eine 3:2-Niederlage bei Tottenham Hotspurs zum Weiterkommen.

Liverpool dreht das 0:1 aus dem Hinspiel gegen Galatasaray

Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool nach einer furiosen zweiten Halbzeit ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Der deutsche Nationalspieler setzte sich mit dem englischen Meister 4:0 (1:0) gegen Galatasaray Istanbul durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel eindrucksvoll wett. Nun wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain – und damit eine noch kniffligere Aufgabe.



Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (25.) hatte Liverpool in Führung gebracht, kurz vor der Pause vergab Mohamed Salah die riesige Chance aufs 2:0. Er schoss einen an Szoboszlai verursachten Foulelfmeter viel zu schwach (45.+4). Doch im zweiten Durchgang sorgten Hugo Ekitiké (52.), Ryan Gravenberch (53.) und Salah (62.) für klare Verhältnisse. Der Ägypter Salah ist nun der erste Afrikaner mit 50 Toren in der Königsklasse.