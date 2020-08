Von Javier Cáceres

Um 22.08 Uhr des Samstags waren die Beklemmungen in der katalanischen Hauptstadt wieder verflogen. Denn das war der Moment, da Lionel Messi wieder aus dem Spielertunnel kam, die Kapitänsbinde richtete und sich also anschickte, trotz einer Blessur am rechten Sprunggelenk, von der noch die Rede sein wird, auch die zweite Halbzeit seiner Mannschaft gegen den SSC Neapel zu bestreiten.

Messi, Barcelonas Nummer 10, hielt durch. Letztlich sogar über die gesamte Spielzeit, die mit dem gleichen Resultat endete, das zur Halbzeit gegolten hatte: 3:1. Und das wiederum bedeutete nach dem 1:1 aus dem Hinspiel des Achtelfinales der Champions League, dass der FC Barcelona am Freitag in Lissabon im Final-8-Turnier auf den FC Bayern treffen wird. Es wird das Duell der beiden einzigen Klubs, die schon mal Europas wichtigstes Turnier gewonnen haben und noch im Wettbewerb sind. " Der FC Bayern ist eine großartige Mannschaft", sagte Trainer Quique Setién, und schickte eine Warnung hinterher: "Aber wir sind es auch".

Dem ist einerseits kaum zu widersprechen. Die Klub-Geschichte mit fünf Champions-League-Titeln und die schillernden Namen des bestbezahlten Kaders Europas sprechen eine eindeutige Sprache. Andererseits hinterließ auch die Partie gegen die Neapolitaner den Eindruck, den Barcelona schon in der spanischen Liga hervorgerufen hatte: dass es ein Team ist, das in vielerlei Hinsicht gegen den Verfall ankämpft. "Diese Mannschaft ist nicht mehr die, die sie vor ein paar Jahren war; sie praktiziert nicht mehr das Pressing von früher", sagte Neapels Trainer Gennaro Gattuso. "Mein Eindruck ist, dass dieses Barcelona nicht sehr gut drauf ist", fügte der frühere italienische Nationalspieler hinzu. Und dürfte damit in der Vereinszentrale des FC Bayern an der Säbener Straße wohl Vorfreude auslösen.

Schon in der 2. Minute hatten seine Neapolitaner den Katalanen einen fantastischen Schrecken eingejagt; der belgische Stürmer Dries Mertens traf da den Pfosten und verfestigte das Vorurteil, dass Neapel Torgefahr fehlt. Doch noch ehe sich einer der beiden Kontrahenten zum Herrscher der Partie aufschwingen konnte, kam Barcelona zur Führung (10.). Dem Treffer wohnte nichts von der kollektiven Kunst inne, mit dem der FC Barcelona in den letzten Jahren die Welt verzaubert hatte, sondern kam vergleichsweise plump daher: Ecke Ivan Rakitic, Kopfball Clément Lenglet, Tor. Und es wohnte dem Tor der Makel inne, dass Lenglet den früheren Leipziger Diego Demme umgestoßen hatte, ohne dass der Schiedsrichter eingriff. Doch dann folgten drei prägende Szenen mit einem Protagonisten namens: Messi.

Die erste, in der 23. Minute, war eine Erinnerung daran, dass Messi immer noch der Spieler ist, der die wenigsten Quadratmeter braucht, um ein Maximum an Emotionen hervorzurufen. Messi nahm den Ball in Strafraumnähe an, sah eine Zenturie an Neapolitanern vor sich und wühlte sich hindurch: Messi nähte sich den Ball an den Fuß, fiel zu Boden, raffte sich wieder auf, hatte bei einem Abpraller Glück und schickte dann - im Fallen - den Ball in Richtung des Tores, das David Ospina hütete.

Dann wurde Messi vom Videoschiedsrichter ein weiterer betörender Treffer genommen. Nach einem grandiosen Außenristpass des gut aufspielenden Niederländers Frenkie de Jong nahm er den Ball im Strafraum mit der Brust mit und lupfte ihn subtil an Ospina vorbei; doch nach der 35. Wiederholung war in den Augen des VAR bewiesen, dass Messi den Ball in einer fließenden Bewegung mit dem Unterarm berührt hatte.