Rechtzeitig vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League hat sich Lionel Messi in exzellenter Form präsentiert. Der Weltfußballer schoss den 5:0 (3:0)-Sieg des FC Barcelona am Samstag gegen SD Eibar mit vier Treffern nahezu im Alleingang heraus.

Für Messi waren es die Saisontore Nummer 15 bis 18 (14., 37., 40. und 88. Minute). Außerdem traf Arthur (89.). Im Tor der Katalanen stand Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen.

Barcelona, das am Dienstag in der Königsklasse beim SSC Neapel antritt, übernahm mit 55 Punkten die Tabellenspitze in der Primera Division. Allerdings konnte Erzrivale Real Madrid (53) am Samstagabend im Spiel bei UD Levante wieder vorbeiziehen.

Chelsea besiegt Mourinho

Der FC Chelsea hat bei der Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern einen wichtigen Sieg gefeiert. In der englischen Premier League kamen die Blues am Samstag zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur und verbuchten damit drei Punkte im Kampf um die erneute Qualifikation für die Fußball-Königsklasse.

Chelsea-Trainer Frank Lampard setzte sich damit gegen seinen Ex-Coach José Mourinho durch. Bereits im Dezember hatte Lampard das Duell gegen seinen früheren Mentor Mourinho gewonnen. Kurz vor Weihnachten hatte Chelsea bei Leipzigs Champions-League-Kontrahenten 2:0 gewonnen. Am Dienstag empfängt Chelsea den FC Bayern zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Olivier Giroud (15. Minute) und Marcos Alonso (48.) trafen an der Stamford Bridge zum verdienten Sieg für die Blues.

Der späte Anschlusstreffer für die Spurs fiel durch ein Eigentor des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger (89.). Chelsea verteidigte mit dem Heimsieg den vierten Tabellenplatz und vergrößerte den Vorsprung auf den Fünften Tottenham auf vier Punkte.