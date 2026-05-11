Jogi Löw hat es kürzlich erneut ausgeschlossen, dass er in diesem Leben noch mal einen Job als Bundesliga-Trainer annehmen werde. Er hat aber ausdrücklich unterlassen zu sagen, dass er nicht in einer anderen Liga tätig werden könnte. Denn die Wahrheit ist: Löw hat sich seit dem Ausstieg 2021 ausreichend erholt von anderthalb Jahrzehnten als DFB- und Bundestrainer, und er hat durchaus wieder etwas Zeit für einen Job übrig.