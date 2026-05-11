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MeinungSpanienFlick triumphiert in Barcelona – fehlt eigentlich nur noch Löw als Real-Trainer

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Angesehen als Instrukteur und Vaterfigur: Hansi Flick in Barcelona.
Angesehen als Instrukteur und Vaterfigur: Hansi Flick in Barcelona. Lluis Gene/AFP

Hansi Flick scheiterte als Bundestrainer, in Spanien wird er gefeiert. Der deutsch-spanische Traineraustausch funktioniert – jedenfalls in eine Richtung.

Jogi Löw hat es kürzlich erneut ausgeschlossen, dass er in diesem Leben noch mal einen Job als Bundesliga-Trainer annehmen werde. Er hat aber ausdrücklich unterlassen zu sagen, dass er nicht in einer anderen Liga tätig werden könnte. Denn die Wahrheit ist: Löw hat sich seit dem Ausstieg 2021 ausreichend erholt von anderthalb Jahrzehnten als DFB- und Bundestrainer, und er hat durchaus wieder etwas Zeit für einen Job übrig.

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Hansi Flick wird Meister mit Barça, trauert um seinen Vater – und das ganze Stadion feiert ihn. In Spanien ist der frühere Bundestrainer zu dem verehrten Fußballlehrer geworden, der er in Deutschland nicht sein durfte.

SZ PlusVon Javier Cáceres

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