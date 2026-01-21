Zum Hauptinhalt springen

Wechsel von Torwart ter StegenLetzte Ausfahrt Girona

Lesezeit: 3 Min.

Spielpraxis, nur anderthalb Autostunden von Barcelona entfernt: Marc-André ter Stegen.
Spielpraxis, nur anderthalb Autostunden von Barcelona entfernt: Marc-André ter Stegen. (Foto: Girona/oh)

Um seinen Platz im WM-Tor zu retten, stimmt Nationaltorwart Marc-André ter Stegen einer halbjährigen Leihe zum FC Girona zu. Eine spätere Rückkehr zum FC Barcelona gilt zumindest als fraglich.

Von Javier Cáceres

Ein letztes Erinnerungsfoto gab es, es wurde am Montag vom FC Barcelona verbreitet. Marc-André ter Stegen war da an vorderster Front zu sehen, im grünen Torwartdress Barças, den spanischen Meisterpokal der Saison 2024/25 zwischen den Knien. Tags darauf passte er die Kollegen ab, ehe sie sich auf eine Champions-League-Dienstreise nach Prag begaben, und es wurde emotional. „Wenn ihr zurück seid, werde ich nicht mehr da sein“, soll er gemäß der Zeitung La Vanguardia gesagt haben; laut El Mundo Deportivo floss gar ein Tränchen. In der Nacht zum Mittwoch wurde dann offiziell, was seit Wochen spekuliert worden war: Der deutsche Nationaltorwart wechselt bis Saisonende per Leihe zum Erstligisten FC Girona. Damit schafft ter Stegen die Basis, um noch Spielpraxis zu erhalten – und womöglich ins deutsche Aufgebot für die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft zu rutschen.

Zur SZ-Startseite

Real Madrid
:Das Bernabéu füllt sich mit Wut und heiligem Zorn

Pfiffe für Spieler wie Vinícius Jr. oder Bellingham, aber vor allem Protest gegen Präsident Florentino Pérez: Bei Real entlädt sich der riesige Ärger über den Vereinsboss, der das Publikum zuletzt immer wieder verprellte.

SZ PlusVon Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite