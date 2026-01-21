Ein letztes Erinnerungsfoto gab es, es wurde am Montag vom FC Barcelona verbreitet. Marc-André ter Stegen war da an vorderster Front zu sehen, im grünen Torwartdress Barças, den spanischen Meisterpokal der Saison 2024/25 zwischen den Knien. Tags darauf passte er die Kollegen ab, ehe sie sich auf eine Champions-League-Dienstreise nach Prag begaben, und es wurde emotional. „Wenn ihr zurück seid, werde ich nicht mehr da sein“, soll er gemäß der Zeitung La Vanguardia gesagt haben; laut El Mundo Deportivo floss gar ein Tränchen. In der Nacht zum Mittwoch wurde dann offiziell, was seit Wochen spekuliert worden war: Der deutsche Nationaltorwart wechselt bis Saisonende per Leihe zum Erstligisten FC Girona. Damit schafft ter Stegen die Basis, um noch Spielpraxis zu erhalten – und womöglich ins deutsche Aufgebot für die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft zu rutschen.