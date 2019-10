Grund sind die politischen Unruhen in Katalonien. ManCity klagt über den Spielplan in England. Das Handball-Spitzenspiel endet dramatisch.

Spanien, Clásico: Wegen der seit Tagen anhaltenden politischen und sozialen Unruhen in Katalonien hat die spanische Fußball-Liga nach Medienberichten die Verschiebung des Spitzenspiels zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid beschlossen. Der Verband (RFEF) habe beiden Clubs am späten Donnerstagabend in Madrid den 18. Dezember als neuen Termin für das "Clásico" vorgeschlagen, hieß es unter Berufung auf den RFEF. Zuvor hatte auch die spanische Regierung eine Verschiebung des Spiels empfohlen, das eigentlich am 26. Oktober stattfinden sollte. Die beiden Klubs seien mit dem 18. Dezember als neuem Austragungstermin einverstanden, berichteten verschiedene Zeitungen.

Die Profi-Liga sei aber dagegen, den "Clásico" an einem Mittwoch austragen zu lassen - offenbar wegen befürchteter Einbußen bei den TV-Einnahmen. Sie schlage deshalb den 7. Dezember vor, einen Samstag. Die für diesen Tag angesetzten Spiele Real Madrid gegen Espanyol Barcelona und FC Barcelona gegen Real Mallorca sollten nach dem Willen der Liga schon am 4. Dezember stattfinden. Der Verband habe alle Parteien dazu aufgefordert, sich bis Montag auf einen neuen Termin zu einigen, hieß es. Grund für die Verschiebung sind Sicherheitsbedenken, da am 26. Oktober in Barcelona eine Großdemo der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die harten Gerichtsurteile für die Separatistenführer der Region geplant ist.

England, Manchester City: Der englische Fußball-Meister Manchester City sieht in den Premier-League-Ansetzungen zwischen Weihnachten und Neujahr eine grobe Wettbewerbsverzerrung. Die Citizens sind binnen 48 Stunden sowohl gegen die Wolverhampton Wanderers als auch gegen Sheffield United gefordert. "Premier League-Spiele sind eine enorme körperliche Belastung", sagte Vorstand Omar Berrada den Manchester Evening News: "Es ist nicht ideal, in weniger als 48 Stunden zweimal zu spielen, da die Spieler dadurch keine Zeit haben, sich richtig zu erholen."

Die Partie bei den Wolves wurde von der Premier League als einziges Spiel vom traditionellen Boxing Day am zweiten Weihnachtsfeiertag um einen Tag nach hinten auf den 27. Dezember verlegt, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Bereits am 29. Dezember um 19.00 Uhr wartet das Heimspiel gegen Sheffield. "Wir müssen auch sicherstellen, dass wir das Wohl der Spieler, die sportliche Integrität der Liga und die Qualität des Produkts schützen", sagte Berrada: "Wir haben einen offenen Dialog mit der Liga geführt, um über andere Optionen nachzudenken. Letztendlich müssen wir jedoch die Anstoßzeiten und -daten einhalten, die uns präsentiert wurden." Auf Gegner Wolverhampton wartet das gleiche Dilemma. Der Europa-League-Teilnehmer ist am 29. Dezember nach der kurzen Regenerationszeit ausgerechnet bei Citys größtem Meisterschaftskontrahenten FC Liverpool gefordert, der zuvor am 26. Dezember bei Leicester City spielt. Manchester hat als Tabellenzweiter nach acht Spieltagen allerdings ohnehin bereits acht Zähler Rückstand auf das Team von Jürgen Klopp.

Handball, HBL: Die TSV Hannover-Burgdorf bleibt Spitze, der THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga in Lauerstellung. Die Niedersachsen behaupteten mit dem 29:29 (12:15) gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 17:3 Punkten Platz eins, doch der Rekordmeister von der Förde hat nach dem 30:26 (17:10) bei der HSG Wetzlar bei zwei Spielen weniger 14:2 Zähler auf seinem Konto. "Die letzte Aktion war selten dämlich", grämte sich Löwen-Spielmacher Andy Schmid nach dem Remis bei Sky. Die letzten Sekunden waren dramatisch: Schmids Pass wurde abgefangen, doch der letzte Wurf von Nejc Cehte auf das leere Mannheimer Tor überquerte erst nach dem Abpfiff die Linie. Doppelter Torschütze bei Hannover war Torhüter Urban Lesjak.

Im Gegensatz zum Achtelfinale im DHB-Pokal, das Kiel nur 26:25 gewonnen hatte, drückte der THW in Wetzlar von Beginn an aufs Tempo. Schon nach elf Minuten lag das Team von Trainer Filip Jicha mit 7:1 in Führung und hatte beim 16:8 (27.) bereits die Weichen auf Sieg gestellt. Vor allem in der Abwehr tat sich die SG Flensburg beim 29:26 (16:15) über die Eulen Ludwigshafen schwer, da die Gäste konsequent auf den siebten Feldspieler setzten. In der 41. Minute sah Ludwigshafens Jannik Hofmann nach einem Foul an Magnus Röd die Rote Karte. Dessen ungeachtet gingen die Eulen wenig später mit 25:22 (47.) in Führung. Erst dank einer Energieleistung in der Schlussphase setzte sich der Meister noch durch. Schon vor der Partie hatte die SG bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Rückraumspieler Röd vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert worden ist.

Basketball, Euroleague: Den Basketballern des FC Bayern München ist der zweite Sieg in der Euroleague gelungen. Drei Tage nach der Pokal-Blamage gegen die Telekom Baskets Bonn rehabilitie​​​rte sich der deutsche Meister vor eigenem Publikum mit einem deutlichen 104:63 (57:35) gegen ASVEL Villeurbanne am 3. Spieltag der europäischen Königsklasse. Die Bayern dominierten von Beginn an die Partie. 30:13 gewannen die Münchner das erste Viertel. Vor allem Maodo Lô zeigte einmal mehr seine derzeitige Topform. Der deutsche Nationalspieler warf 16 seiner 19 Punkte in der ersten Halbzeit. Zur Pause führten die Münchner bereits mit 22 Zählern Vorsprung und zeigten ihre bisher beste Saisonleistung.