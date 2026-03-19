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FC Barcelona in der Champions LeagueFlick übt sich in Grausamkeiten

Lesezeit: 3 Min.

Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League – sein Fußball ist für manchen Gegner eine echte Tortur. Für sein Team dagegen große Freude.
Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League – sein Fußball ist für manchen Gegner eine echte Tortur. Für sein Team dagegen große Freude. Albert Gea/Reuters

So stark wie beim 7:2 gegen Newcastle war Barça  lange nicht mehr. Das liegt auch am Offensivfußball, den der deutsche Trainer seiner Elf eingeimpft hat – und an zwei glänzend aufgelegten Stürmern.

Von Javier Cáceres, Berlin

Der größere Bogen war rasch gezogen, und er landete am Donnerstag auf der Titelseite der Zeitung Marca: „Wir haben einen Halbfinalisten!“, freute sich das Blatt, mit einem eindeutigen Verweis auf die nachösterlichen Tage, sie versprechen eine Menge Passion. Denn: Im Viertelfinale der Champions League wird es zu einem Duell zwischen zwei Mannschaften aus der spanischen Liga kommen: Atlético Madrid setzte sich trotz einer 2:3-Niederlage bei Tottenham Hotspur im Gesamtergebnis durch (Hinspiel 5:2) und trifft auf den FC Barcelona, der Newcastle United abfertigte: Das Rückspiel endete im heimischen Camp Nou mit 7:2 (Hinspiel 1:1).

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SZ PlusVon Sven Haist

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