Der spanische Meister FC Barcelona hat dank einer Gala-Vorstellung von Weltfußballer Lionel Messi die Tabellenführung der Primera Division zurückerobert. Der Argentinier erzielte beim 4:1 (2:1) gegen Celta Vigo drei Treffer für die Katalanen und erwies sich einmal mehr als Standard-Künstler. Zunächst brachte Messi das Team von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen per Handelfmeter (23.) in Führung, anschließend verwandelte er zwei Freistöße (45.+1/48.) direkt.

Aber auch beim zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste hatte der Argentinier seine Füße im Spiel: Messi verursachte einen Freistoß vor dem eigenen Strafraum, den Lucas Olaza (42.) zum 1:1 nutzte. Der spanische Nationalspieler Sergio Busquets (85.) traf zum Endstand.

Damit verdrängte Barcelona Rekordmeister Real Madrid auf Platz zwei. Ohne den pausierenden Nationalspieler Toni Kroos hatten sich die Madrilenen zuvor dank eines ungefährdeten 4:0 (3:0) bei SD Eibar kurzzeitig an die Tabellenspitze geschoben. Drei Tage nach der 6:0-Gala in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul markierte Angreifer Karim Benzema erneut einen Doppelpack. Zunächst nutzte der Franzose die Unordnung in Eibars Defensive zur Führung (17.), per Foulelfmeter sorgte er anschließend für Reals dritten Treffer (29.). Zuvor hatte bereits Kapitän Sergio Ramos ebenfalls vom Punkt getroffen (20.). Im zweiten Durchgang erhöhte Youngster Federico Valverde (62.).

Arsenal verliert auch gegen Leicester

Ex-Überraschungsmeister Leicester City hat sich am zwölften Spieltag in der englischen Premier League zunächst an Titelverteidiger Manchester City vorbei auf Rang zwei geschoben. Durch das 2:0 (0:0) gegen den FC Arsenal feierten die Foxes den vierten Sieg in Serie und behaupteten mit nun 26 Zählern ihren Platz in der Spitzengruppe. ManCity, am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) Gast bei Tabellenführer FC Liverpool (31 Zähler), hat 25 Punkte auf dem Konto.

Auch der FC Chelsea überholte das Ensemble von Trainer Pep Guardiola zumindest vorübergehend. Die Blues gewannen ihr Heimspiel gegen Crystal Palace mit 2:0 (0:0) und weisen als drittplatziertes Team jetzt 26 Punkte auf.

Bei Leicester avancierte Angreifer Jamie Vardy zum entscheidenden Akteur. Zunächst besorgte der englische Nationalspieler die Führung für den überlegenen Titelträger von 2016 (68.), ehe er James Maddison den Treffer zum 2:0 auflegte (75.). Ex-Nationalspieler Mesut Özil stand bei den Gunners, die allmählich den Anschluss nach oben verlieren, erneut in der Startelf, blieb aber blass. Arsenal hat bereits seit vier Spielen in der Liga nicht mehr gewonnen.

Die Chelsea-Tore erzielten Tammy Abraham (52.) und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (79.). Die Londoner feierten den sechsten Sieg in der Premier League in Folge.