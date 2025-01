Nationalspieler Dani Olmo hat weiter keine Spielberechtigung. Präsident Laporta will nun die Regierung einschalten, die Konkurrenten aus Madrid schauen genau hin. In der Kabine des FC Barcelona wächst derweil der Groll.

Von Javier Cáceres, Berlin

Die Causa Dani Olmo weitet sich beim FC Barcelona zur institutionellen Krise aus – und wird absehbar die spanische Justiz beschäftigen. Am Sonntag forderten zehn Verbände von Vereinsmitgliedern den Präsidenten Joan Laporta zum „sofortigen Rücktritt“ auf – und drohten für den Fall des Verbleibs im Amt ein Misstrauensvotum an. Das Image und der Ruf des Klubs hätten „leider einen schweren Schaden erlitten“, schreiben die Oppositionellen in einem gemeinsamen Kommuniqué.