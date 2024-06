Der dänische Fußball-Verband (DBU) muss wegen eines beleidigenden Banners seiner Fans eine Strafe in Höhe von 10 000 Euro zahlen. Das bestätigten ein Sprecher der DBU sowie die Europäische Fußball-Union Uefa am Montag. Auf dem Banner, das dänische Fans am Donnerstag während des EM-Gruppenspiels gegen England (1:1) im Frankfurter Stadion hochhielten, stand „Fuck Uefa“. Der Vorsitzende der DBU, Erik Brogger Rasmussen, sagte dem dänischen Rundfunksender TV2, der Verband werde die Strafe zunächst zahlen. Man wolle aber herausfinden, wer das Banner mit ins Stadion genommen habe, so Brogger Rasmussen. Sollte man die Verantwortlichen finden, werde der Verband die Rechnung an sie weiterleiten.