Ganz so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte, war das erste Ligaspiel der Bamberg Baskets am Sonntag zwar nicht. Sie hatten lange geführt und waren wenige Minuten vor Schluss noch einmal herangekommen. Aber weil Zahlen bekanntlich nicht lügen, sondern höchstens mal ein wenig täuschen, ist das natürlich kein Grund, diese Heimniederlage gegen die Löwen Braunschweig nicht zumindest als eine erste Warnung zu verstehen. Fast 100 Punkte haben die Bamberger kassiert und am Ende mit 19 Zählern Unterschied verloren. 77:96 lautete das Endergebnis bei Anton Gavels erstem Pflichtspiel zu Hause, seit der Trainer in diesem Sommer zu seinem alten Arbeitgeber zurückgekehrt ist.