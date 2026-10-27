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Ballon d’Or für Harry KaneHerr über Zeit und Raum

Lesezeit: 5 Min.

Der perfekte Moment: Harry Kane hat den Goldenen Ball gewonnen.
Der perfekte Moment: Harry Kane hat den Goldenen Ball gewonnen.
Kin Cheung/AP/dpa

Der Goldene Ball bedeutet Harry Kane die Welt. Er hat ihn sich im perfekten Moment verdient – indem er seine Karriere auf so riskante, aber überlegte Weise gestaltet hat, wie er sich auf dem Rasen den Gegenspielern entzieht.

Von Philipp Schneider

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Als der Moment gekommen war, auf den er ganz im Ernst sein ganzes Stürmerleben gewartet hatte, sah Harry Kane aus, als habe ihn jemand schockgefroren. Regungslos saß er in vorderster Reihe des London Palladium Theatre und starrte aus großen Augen auf die Bühne. Kane sah aus, als sei er Zeuge eines Raketenstarts in Cape Canaveral und nicht einer aufgeblasenen Fußballerwahl, die vier Stunden lang so getan hatte, als sei sie die Oscarverleihung. Vor allem sah Kane aus wie einer, dem klar wurde, dass die Warterei noch immer kein Ende fand. Denn auf der Bühne glitt Ronaldo Luís Nazário de Lima elegant über das Parkett. Und jedem war klar: Das ist keiner, der zackig den Briefumschlag aufreißt und dem Gewinner den Goldenen Ball aushändigt.

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Harry Kane hat den Ballon d’Or gewonnen.﻿ Sein Alleinstellungsmerkmal unter den Besten der Welt: Der Stürmer des FC Bayern ist Torjäger und Spielmacher – und beides so gut wie nie zuvor.

SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

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