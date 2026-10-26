Gold evening, pardon: Good evening, liebe Leserinnen und Leser, auch von meiner Seite! Wir empfangen sie hier normalerweise, wenn Fußball gespielt oder Lose gezogen werden - heute aber gibt's keine Tore, sondern eine Gala voller Preise. Viele, vermutlich: Goldene Bälle, goldene Handschuhe, goldene Schuhe für goldene Frauen, goldene Männer, goldene Buben. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass nicht irgendeiner plötzlich einen Peace Price für ein Staatsoberhaupt auspackt.



Warum wir hier sind? Warum wir diese nur kommerziell wertvolle Einzelauszeichnung, die in der Mannschaftssportart Fußball so deplatziert wirkt und gegen die wir als Hohepriester des altehrwürdigen Fußballs natürlich jährlich protestieren, live im Ticker begleiten? Sie ahnen es bereits: Auch Deutsche sind unter den Nominierten. Also, ja, Lennart Karl. Und Klara Bühl. Aber vor allem: Uns Harry! Ein Münchner, ein Bayer, wie er im Buche steht. Da ignorieren wir doch glatt, dass er in London geboren ist. Und sicher schon oft die Tube genommen hat.