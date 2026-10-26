Lennart Karl – das zur Info – ist zur großen Erleichterung von Uli Hoeneß nicht für den Ballon d'Or, sondern "nur" für den Nachwuchspreis nominiert. Da der Ehrenpräsident mit dem jungen Kerl äh Karl äh ... beides ... aber sowieso ein "ernstes Gespräch" führen will, wird er ihm den Stellenwert dieser Gala schon realistisch einordnen. Neben Karl sind übrigens auch noch Ibrahim Maza und Johan Manzambi nominiert, der eben mit einem Outfit auf dem roten Teppich stand, für das ihn Christian Streich drei Wochen lang aus der Startelf geworfen hätte.
Klara Bühl auf Platz 12. Wir müssten aus Protest gegen diese Veranstaltung umgehend das Tickern einstellen, wie kann man nur eine so brillante Stürmerin, die noch dazu selbstlos immer im Dienste der Mannschaft spielt...naja, die Debatte können wir später weiterführen.
Gerade kommt die Bayern-Delegation am roten Teppich an, Harry Kane hat ihnen offenbar allen Tube-Tickets gekauft. Sogar sein Sohn ist dabei, der Kleine sieht schon richtig erwachsen aus! Ah, pardon, das ist Lennart Karl.
Gerade kommt die Bayern-Delegation am roten Teppich an, Harry Kane hat ihnen offenbar allen Tube-Tickets gekauft. Sogar sein Sohn ist dabei, der Kleine sieht schon richtig erwachsen aus! Ah, pardon, das ist Lennart Karl.
Der verschobene Gala-Beginn gibt uns die Chance, über ein paar Dinge zu informieren. So hat die französische Zeitung France Football, die den Ballon d'Or verleiht, bereits die Ränge 30 bis elf bei den Männern und Frauen veröffentlicht. Und so sehen die hinteren Plätze aus:
Männer:
11. Jude Bellingham (Real Madrid/England)
12. Pau Cubarsi (FC Barcelona/Spanien)
13. Achraf Hakimi (PSG/Marokko)
14. Vitinha (PSG/Portugal)
15. Declan Rice (FC Arsenal/England)
16. Ferran Torres (FC Barcelona, PSG/Spanien)
17. Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasilien)
18. Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid/Spanien)
19. Joao Neves (PSG/Portugal)
20. Willian Pacho (PSG/Ecuador)
21. Gabriel (FC Arsenal/Brasilien)
22. Lautaro Martinez (Inter Mailand/Argentinien)
23. Nuno Mendes (PSG/Portugal)
24. Luis Diaz (FC Bayern/Kolumbien)
25. Marquinhos (PSG/Brasilien)
26. Dayot Upamecano (FC Bayern/Frankreich)
27. Bruno Fernandes (ManUnited/Portugal)
28. Julian Quinones (Al-Qadsiah/Mexiko)
29. William Saliba (Arsenal/Frankreich)
29. Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
Frauen
11. Yui Hasegawa (ManCity/Japan)
12. Klara Bühl (FC Bayern/Deutschland)
13. Mariona Caldentey (Arsenal WFC/Spanien)
14. Wendie Renard (OL Lyonnes/Frankreich)
15. Cata Coll (FC Barcelona/Spanien)
16. Mapi Leon (FC Barcelona, London City Lionesses/Spanien)
17. Esmee Brugts (FC Barcelona/Niederlande)
18. Barbra Banda (Orlando Pride/Sambia)
19. Tessa Wullaert (Inter, Como 1907/Belgien)
20. Selma Bacha (OL Lyonnes/Frankreich)
21. Scarlett Camberos (Club America/Mexiko)
22. Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Japan)
23. Momoko Tanikawa (FC Bayern/Japan)
24. Kerstin Casparij (ManCity/Niederlande)
25. Caroline Weir (Real Madrid, OL Lyonnes/Schottland)
26. Alex Greenwood (ManCity/England)
27. Rose Lavelle (Gotham FC/USA)
28. Lorena (Kansas City/Brasilien)
28. Melvine Malard (ManUnited, Chelsea/Frankreich)
28. Vivianne Miedema (ManCity/Niederlande)
Männer:
11. Jude Bellingham (Real Madrid/England)
12. Pau Cubarsi (FC Barcelona/Spanien)
13. Achraf Hakimi (PSG/Marokko)
14. Vitinha (PSG/Portugal)
15. Declan Rice (FC Arsenal/England)
16. Ferran Torres (FC Barcelona, PSG/Spanien)
17. Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasilien)
18. Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid/Spanien)
19. Joao Neves (PSG/Portugal)
20. Willian Pacho (PSG/Ecuador)
21. Gabriel (FC Arsenal/Brasilien)
22. Lautaro Martinez (Inter Mailand/Argentinien)
23. Nuno Mendes (PSG/Portugal)
24. Luis Diaz (FC Bayern/Kolumbien)
25. Marquinhos (PSG/Brasilien)
26. Dayot Upamecano (FC Bayern/Frankreich)
27. Bruno Fernandes (ManUnited/Portugal)
28. Julian Quinones (Al-Qadsiah/Mexiko)
29. William Saliba (Arsenal/Frankreich)
29. Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
Frauen
11. Yui Hasegawa (ManCity/Japan)
12. Klara Bühl (FC Bayern/Deutschland)
13. Mariona Caldentey (Arsenal WFC/Spanien)
14. Wendie Renard (OL Lyonnes/Frankreich)
15. Cata Coll (FC Barcelona/Spanien)
16. Mapi Leon (FC Barcelona, London City Lionesses/Spanien)
17. Esmee Brugts (FC Barcelona/Niederlande)
18. Barbra Banda (Orlando Pride/Sambia)
19. Tessa Wullaert (Inter, Como 1907/Belgien)
20. Selma Bacha (OL Lyonnes/Frankreich)
21. Scarlett Camberos (Club America/Mexiko)
22. Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Japan)
23. Momoko Tanikawa (FC Bayern/Japan)
24. Kerstin Casparij (ManCity/Niederlande)
25. Caroline Weir (Real Madrid, OL Lyonnes/Schottland)
26. Alex Greenwood (ManCity/England)
27. Rose Lavelle (Gotham FC/USA)
28. Lorena (Kansas City/Brasilien)
28. Melvine Malard (ManUnited, Chelsea/Frankreich)
28. Vivianne Miedema (ManCity/Niederlande)
Gold evening, pardon: Good evening, liebe Leserinnen und Leser, auch von meiner Seite! Wir empfangen sie hier normalerweise, wenn Fußball gespielt oder Lose gezogen werden - heute aber gibt's keine Tore, sondern eine Gala voller Preise. Viele, vermutlich: Goldene Bälle, goldene Handschuhe, goldene Schuhe für goldene Frauen, goldene Männer, goldene Buben. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass nicht irgendeiner plötzlich einen Peace Price für ein Staatsoberhaupt auspackt.
Warum wir hier sind? Warum wir diese nur kommerziell wertvolle Einzelauszeichnung, die in der Mannschaftssportart Fußball so deplatziert wirkt und gegen die wir als Hohepriester des altehrwürdigen Fußballs natürlich jährlich protestieren, live im Ticker begleiten? Sie ahnen es bereits: Auch Deutsche sind unter den Nominierten. Also, ja, Lennart Karl. Und Klara Bühl. Aber vor allem: Uns Harry! Ein Münchner, ein Bayer, wie er im Buche steht. Da ignorieren wir doch glatt, dass er in London geboren ist. Und sicher schon oft die Tube genommen hat.
Warum wir hier sind? Warum wir diese nur kommerziell wertvolle Einzelauszeichnung, die in der Mannschaftssportart Fußball so deplatziert wirkt und gegen die wir als Hohepriester des altehrwürdigen Fußballs natürlich jährlich protestieren, live im Ticker begleiten? Sie ahnen es bereits: Auch Deutsche sind unter den Nominierten. Also, ja, Lennart Karl. Und Klara Bühl. Aber vor allem: Uns Harry! Ein Münchner, ein Bayer, wie er im Buche steht. Da ignorieren wir doch glatt, dass er in London geboren ist. Und sicher schon oft die Tube genommen hat.
Erster Eintrag, erste Korrektur: Der Beginn der Zeremonie ist um eine halbe Stunde nach hinten verschoben, weil – wer hätte es ahnen können – in London Stau herrscht. Ein Blick auf die Karte verrät mir aber, dass direkt ums Eck die U-Bahn-Station "Oxford Circus" liegt, die werten Herren und Damen also ohne Probleme einfach mit der Tube hätten anreisen können.
Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zum Liveticker zur Ballon d'Or-Verleihung. Um 21 Uhr beginnt die Gala im London Palladium Theatre. Harry Kane kann die begehrteste Einzelauszeichnung des Fußballs gewinnen, Kylian Mbappé, Lamine Yamal oder Lionel Messi aber auch. Allerdings hätte [hier die Legende ihres Lieblingsklubs einfügen] ihn sicher auch verdient. Wir freuen uns auf einen Abend voller Glanz, Glamour und gekränkter Egos. Bis gleich!