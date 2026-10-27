Als gerade alle noch eintrudelten und auf dem Weg in den Saal des Palladium Theatre in London für die Verleihung des Ballon d’Or über den roten Teppich schlenderten, wurde auch Alexia Putellas vor einem Mikrofon gestoppt. „Wie lange hast du deine Rede vorbereitet? Du hast doch eine Rede vorbereitet, oder?“, wollte der Reporter des übertragenden Senders Dazn wissen. Putellas lächelte etwas verlegen. „Rede? Nein“, sagte sie: „Nein, nein, nein, nein, wir wissen ja nicht, wer gewinnen wird. Also, ich habe gar nichts vorbereitet.“ Nicht mal ein Zettelchen mit ein paar Namen? „Nein, ich habe nur mein Outfit vorbereitet.“ Das elfenbeinfarbene, mit Federn verzierte Seidensatin-Kleid barg allerdings schon ein gewisses Statement: Das Design war inspiriert von Nike, in der griechischen Mythologie die Göttin des Sieges.

Vielleicht wäre dem Reporter auch ohne diese modische Referenz am Ende seines Interviews ein „Glückwunsch! Oh! ... Äh, sorry! Einen schönen Abend noch“ hinausgerutscht. Putellas hat die höchste individuelle Auszeichnung des Fußballs schließlich schon 2021 und 2022 gewonnen und überhaupt so viele Trophäen gesammelt, dass sie locker ein geräumiges Zimmer damit füllen kann. Es war nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie nach drei Jahren Pause bei der Wahl wieder die meisten Stimmen erhalten hatte – und so zeigte es sich am Montag dann auch. Putellas setzte sich vor der als beste Stürmerin ausgezeichneten Ewa Pajor (FC Barcelona) und Khadija Shaw (Manchester City) durch.

FC Barcelona : Königin Alexia Putellas verlässt ihr Reich Was wie bei Lionel Messi kaum vorstellbar war, tritt nun auch im Fall von Alexia Putellas ein: Die Klub-Ikone verabschiedet sich vom FC Barcelona – nach 14 Jahren und 38 Titeln. Von Anna Dreher ...

Sie ist nun gemeinsam mit Aitana Bonmatí Rekordhalterin, die vergangenen sechs Jahre haben sie fair untereinander aufgeteilt. Ihre Kollegin im Nationalteam und lange auch beim FC Barcelona hat den Ballon d'Or 2023, 2024 und 2025 überreicht bekommen. Dieser Preis bleibt also in spanischer Hand – wie so viele Kategorien an diesem Abend.

Der beste Spieler, Harry Kane, hat zwar schon unendlich viele Fußbälle nach Hattricks mitgenommen, die er bekanntlich stets seinen Kindern zum Spielen im Kinderzimmer überlässt. Den goldenen Ball aber gewann er zum ersten Mal. Und anders als der Engländer, der völlig überwältigt Gratulationen von seinen Teamkollegen des FC Bayern entgegennahm, bevor er auf die Bühne trat, reagierte Alexia Putellas eher routiniert. Sie lächelte und nahm den direkten Weg nach vorn. Als sie dann am Pult stand und begann, war die 32-Jährige aber doch spürbar gerührt, bisweilen stockte ihr die Stimme: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt so viele, zu viele Dinge zu sagen.“ Fast sieben Minuten dauerte ihre Rede, Putellas dankte sehr vielen Menschen, ganz ohne Zettelchen, und wechselte von Englisch zu Spanisch zu Katalanisch und wieder zurück.

Nach 14 Jahren hat sich Putellas mit ihrem zweiten Quadrupel vom FC Barcelona verabschiedet

Nach den üblichen Glückwünschen widmete die Mittelfeldspielerin jenem Team viel Zeit, das sie im Juli verlassen hatte, um bei den London City Lionesses in England ein neues Kapitel aufzuschlagen. 14 Jahre hatte sie für den FC Barcelona gespielt und 38 Titel gewonnen, in dieser Zeit schoss sie 232 Tore. Putellas ist dort zu einer Ikone geworden, zu „Königin Alexia“, und sie verabschiedete sich mit ihrem zweiten Quadrupel aus Champions League, Meisterschaft, Pokal und Supercup. Dazu kam im Dezember 2025 noch der zweite Sieg in der Nations League, als Spanien im Finale Deutschland bezwang.

Wie sonst hätte Putellas’ letztes Jahr beim FC Barcelona enden sollen als mit dem Ballon d’Or? Es ist der passende, der perfekte Abschluss einer besonderen Geschichte und steht gleichzeitig für ihre Rückkehr an die Weltspitze nach einem Kreuzbandriss kurz vor der Europameisterschaft 2022. Putellas verpasste damals das Turnier und musste sich ihr großes Selbstverständnis als kreative Regisseurin erst wieder erarbeiten, nachdem sie ab April 2023 wieder auf dem Platz stand. Vergangene Saison, als Aitana Bonmatí und auch Patricia Guijarro länger verletzt ausfielen, ragte Putellas bei Barcelona heraus. Sie traf wettbewerbsübergreifend 21 Mal, dazu lieferte sie 13 Vorlagen. In den fünf Topliegen Europas zählt sie damit zu den besten Drei. Unter den Torjägerinnen der Champions League belegt sie mit sieben Treffern Platz vier hinter Pernille Harder (8), Alessia Russo (9) und Ewa Pajor (11), allesamt Stürmerinnen. Was das Kreieren von Chancen angeht, war Putellas in diesem Wettbewerb mit 36 gar die Beste, zusammen mit Klara Bühl. Die Spielerin vom FC Bayern wurde Zwölfte, keine andere Deutsche, kein anderer Deutscher war überhaupt nominiert beim Ballon d’Or.

Dass so viele von Barças Fußballerinnen nominiert seien, sage viel über die vergangene Saison aus, jede hätte an ihrer Stelle stehen und diese Rede halten können, fand Putellas: „Wir haben als Team unglaubliche Momente erlebt und Schwierigkeiten überwunden – Momente, mit denen wir als Team so nicht gerechnet hatten. Es war mir eine Ehre, eure Kapitänin zu sein.“ Eine Anspielung sicherlich darauf, dass die Fußballerinnen von Blaugrana trotz all ihrer Erfolge zurückstecken. Was sich nicht zuletzt darin zeigte, dass der Kader zum Start der vergangenen Saison enorm schrumpfte, weil der Klub derart verschuldet ist, dass auch das Budget der Frauen drastisch gekürzt wurde – obwohl sie dem FC Barcelona Einnahmen bescheren. Dass die Vereinsführung um Präsident Joan Laporta mehr den Erfolg der Männer im Blick hat, wurde dann auch bei der Gala deutlich: Als die Barça-Frauen zum besten Team gewählt wurden, nahm Laporta den Preis alleine entgegen, dabei saßen diverse Spielerinnen im Publikum – und redete dann länger über einen möglichen Champions-League-Sieg der Männer als über die Errungenschaften der Frauen.

Bei ihrem neuen Klub würde so ein Fauxpas wohl nicht passieren, Besitzerin Michele Kang will Frauen im Fußball fördern, die Milliardärin hat den Kader prominent verstärkt, das zahlt sich aus. Alexia Putellas hat in sieben Ligaspielen drei Tore und eine Vorlage geliefert. Von neun Pflichtspielen konnten die City Lionesses acht gewinnen, in ihrer zweiten Erstligasaison sind sie gerade Dritte. Und ihre erste Ballon d’Or-Gewinnerin haben sie jetzt auch.