Alba Berlin wird seine Titelverteidigung im nationalen Basketball-Pokal Mitte April in München angehen. Der FC Bayern bleibt damit am 17. und 18. April Ausrichter für das Top Four. Ursprünglich hätte das Turnier bereits im November stattfinden sollen. Es musste aufgrund positiver Corona-Tests bei Alba Berlin jedoch verschoben werden. Alba trifft im Halbfinale am 17. April auf die BG Göttingen. Die Niedersachsen hatten das Team von Trainer Aito Garcia Reneses zuletzt mit 86:75 besiegt. Im zweiten Semifinale stehen sich Ulm und FC Bayern gegenüber. Das Finale steigt einen Tag später.